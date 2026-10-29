Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος στην Αθήνα, όταν κατέρρευσε τμήμα κτιρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 11:20 για κατάρρευση στέγης και τοιχοποιίας εγκαταλελειμμένης μονοκατοικίας επί της οδού Αλαμάνας στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το οίκημα είναι εγκαταλελειμμένο και έχει υποστεί κατάρρευση η σκεπή του, καθώς και μέρος της τοιχοποιίας του.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν, 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό διασωστικό όχημα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και ένας σκύλος έρευνας και διάσωσης, αλλά και δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική, στο σημείο του συμβάντος πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες για τον έλεγχο του χώρου. Επιπλέον, κινητοποιήθηκε ο δήμος Αθηναίων για την μεταφορά αδρανών υλικών εφόσον απαιτηθεί.

Την ίδια ώρα, για τη διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.