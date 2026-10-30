Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Ζηνόβιος, η Ζηνοβία, η Απολλωνία, ο Αστέριος, ο Κλεόπας, ο Κρονίων, ο Μαρκιανός και ο Τέρτιος, καθώς και όσοι φέρουν τα αντίστοιχα παράγωγα ονόματα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας, δύο αδελφών που, κατά την εκκλησιαστική παράδοση, αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φιλανθρωπία και μαρτύρησαν για την πίστη τους.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Απολλωνία

Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή

Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος

Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία

Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία

Μαρκιανός, Μαρκίνος

Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Απελλής, Απέλλης

Αμπλίος, Αμπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας των αδελφών, Αγίας Ευτροπίας, Αγίου Μαρκιανού του Ιερομάρτυρα, Αγίων Αλεξάνδρου, Κρονίωνος, Ιουλιανού, Μακαρίου και των άλλων δεκατριών Μαρτύρων, Αποστόλου Κλεόπα και Ιωσήφ Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, Αγίων Αστερίου, Κλαυδίου, Νέωνος και Νεονίλλης των αδελφών, Αποστόλων Τερτίου, Μάρκου, Ιούστου και Αρτεμά εκ των Εβδομήκοντα, Αγίου Δομετίου, Οσίου Θεράποντος του παρά τον Λυθροδόντα ασκήσαντος, Αγίας Απολλωνίας και των συν αυτή Μαρτύρων στην Αλεξάνδρεια, Οσίων Στεφάνου Μιλιούτιν, Θεοκτίστου και Ελένης, Αγίου Δημίου του Μάρτυρα, Αγίου Μανουήλ και των Αγίων Εννέα Μαρτύρων.

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία: Τα δύο αδέλφια που αφιέρωσαν τη ζωή τους στη φιλανθρωπία

Οι Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία συγκαταλέγονται στους μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, έζησαν στα τέλη του 3ου αιώνα μ.Χ., την εποχή του Ρωμαίου αυτοκράτορα Διοκλητιανού, και κατάγονταν από τις Αίγες της Κιλικίας, περιοχής της νοτιοανατολικής Μικράς Ασίας.

Τα δύο αδέλφια προέρχονταν από εύπορη χριστιανική οικογένεια. Όπως αναφέρει ο Ορθόδοξος Συναξαριστής, αξιοποίησαν την περιουσία τους για να προσφέρουν βοήθεια σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη, αναπτύσσοντας σημαντική φιλανθρωπική δράση στην περιοχή τους.

Ο Ζηνόβιος, σύμφωνα με την ίδια παράδοση, ήταν γιατρός και ασκούσε την ιατρική χωρίς να ζητά αμοιβή. Η προσφορά του προς τους ασθενείς αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα στοιχεία της βιογραφίας του και συνδέει τη μνήμη του με την ανιδιοτελή φροντίδα των συνανθρώπων του.

Η χριστιανική πίστη και η δράση των δύο αδελφών προκάλεσαν, σύμφωνα με το συναξάρι, την αντίδραση των τοπικών αρχών. Ο ηγεμόνας Λυσίας φέρεται να διέταξε τη σύλληψη του Ζηνοβίου, ο οποίος φυλακίστηκε και πιέστηκε να αρνηθεί την πίστη του.

Όταν η Ζηνοβία πληροφορήθηκε τη σύλληψη του αδελφού της, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στις αρχές, δηλώνοντας ότι συμμεριζόταν την πίστη και τις επιλογές του. Κατά την εκκλησιαστική διήγηση, αρνήθηκε και εκείνη να αποκηρύξει τον χριστιανισμό και αποφάσισε να παραμείνει στο πλευρό του Ζηνοβίου.

Τα δύο αδέλφια υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια και τελικά θανατώθηκαν με αποκεφαλισμό. Ο Συναξαριστής τοποθετεί το μαρτύριό τους στο 285 μ.Χ., χρονολόγηση που προέρχεται από την αγιολογική παράδοση. Σε άλλη εκδοχή του βίου αναφέρεται ότι οι γονείς του Ζηνοβίου ονομάζονταν Ζηνόδοτος και Θέκλα και ότι ο ίδιος έγινε επίσκοπος Αιγών, ενώ του αποδίδονται και θαύματα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους κάθε χρόνο στις 30 Οκτωβρίου. Η κοινή τους πορεία, η φιλανθρωπική δράση και η αφοσίωσή τους στην πίστη αποτελούν τα βασικά στοιχεία με τα οποία διατηρήθηκε η μνήμη τους στη χριστιανική παράδοση.

«Συγκαρτερεῖ σοι Ζηνόβιε τὸ ξίφος, Ἡ καρτερόφρων, κἂν γυνή, Ζηνοβία. Τμήθη Ζηνοβίῃ καὶ ἀδελφεὸς ἐν τριακοστῇ».

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