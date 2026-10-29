Μια γυναίκα παρασύρθηκε από λεωφορείο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί στη λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος της οδού Δερβενακίων, όπου η γυναίκα παρασύρθηκε από το λεωφορείο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια του δυστυχήματος, ενώ από το τροχαίο προκλήθηκε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο της λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.