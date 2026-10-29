Στο νοσοκομείο Ιεράπετρας μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί με τραύμα από όπλο ένας 57χρονος άνδρας.

Ο 57χρονος βρισκόταν σε επιχείρηση ιδιοκτησίας του σε περοχή του Δήμου Ιεράπετρας και φέρεται να αυτοτραυματίστηκε με καραμπίνα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Όπως αναφέρει το neakriti,gr, το τραύμα του δεν χαρακτηρίζεται πολύ σοβαρό, αν και βρίσκεται στο αριστερό ημιθωράκιο, κοντά στην καρδιά.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργούν αστυνομικοί από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.