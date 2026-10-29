Τμήματα του σχολικού συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή, καθώς η έντονη βροχόπτωση ανέδειξε προβλήματα στεγανότητας του κτιρίου, προκαλώντας φουσκώματα στις οροφές ορισμένων αιθουσών λόγω της συσσώρευσης νερού.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το πρωί της Πέμπτης 29 Οκτωβρίου, με την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα θρανία μετά την αργία της 28ης Οκτωβρίου, η εικόνα σε ορισμένες αίθουσες μαρτυρούσε τις επιπτώσεις της κακοκαιρίας.

Όπως καταγγέλλουν οι μαθητές, με το διδακτικό προσωπικό να επιβεβαιώνει τα προβλήματα, οι οροφές παρουσιάζουν διαρροές ακόμη και σε περιπτώσεις ήπιας βροχόπτωσης. Η συνεχής και έντονη νεροποντή που έπληξε τη Φθιώτιδα το προηγούμενο 48ωρο επιβάρυνε την κατάσταση.