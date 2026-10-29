Για την υπόθεση στημένων αγώνων στο μπάσκετ και τις εξελίξεις γύρω από αυτή, καθώς και για την επόμενη μέρα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), μίλησε ο νέος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Άγγελος Παπανικολάου.

«Κάποιοι πούλησαν το μπάσκετ, αλλά και τους Έλληνες, που έχουν μεγάλη αγάπη για αυτό», ανέφερε στο ΕΡΤNews, τονίζοντας ότι «θα τους κρίνει η δικαιοσύνη».

«Εμείς αναλάβαμε, με διάθεση ευθύνης, να κρατήσουμε το μπάσκετ ζωντανό με μια θεσμική σταθερότητα και να οδηγήσουμε την ΕΟΚ, σε συνεργασία με το υπουργείο Αθλητισμού, στις επόμενες εκλογές που θα διεξαχθούν διά ζώσης στις 20 Δεκεμβρίου», σημείωσε ο κ. Παπανικολάου.

Όπως εξήγησε, «χρειαζόμαστε την αρωγή του υπουργείου, γιατί υπάρχει αναστολή της χρηματοδότησης, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε την καθολική συμμετοχή και έκφραση των σωματείων».

Επίσης, ο νέος πρόεδρος της ΕΟΚ απάντησε στις κατηγορίες ότι έπρεπε να οριστεί προσωρινή διοίκηση πρωτοδικείου και να οδηγήσει την Ομοσπονδία σε εκλογές, λέγοντας ότι «η προσωρινή διοίκηση, που προέρχεται από παραίτηση των μελών του ΔΣ, θα οδηγήσει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας και χάους».

Σύμφωνα με τον κ. Παπανικολάου, «το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, παρά τις καταστάσεις αυτές, έγιναν απρόσκοπτα 700 αγώνες, 100 αγώνες σε εθνικά πρωταθλήματα και της GBL και των εθνικών πρωταθλημάτων, αλλά και 600 αγώνες σε τοπικά πρωταθλήματα και ενώσεις που αφορούν και μικρές ηλικίες. Σε περίπτωση που γινόταν η προσφυγή στο πρωτοδικείο, για 45 ημέρες δεν θα μπορούσε να υπάρξει καμία οικονομική δραστηριότητα στην ελληνική Ομοσπονδία», συμπλήρωσε.

Πρόσθεσε, ακόμα, ότι με την προσωρινή διοίκηση «είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεσμικά σωστό όσον αφορά και με τη FIBA, αλλά και με τη χρηματοδότηση των ενώσεων», δίνοντας το παράδειγμα της Εθνικής, η οποία για να ταξιδέψει, όπως είπε, πρέπει να τακτοποιηθούν οικονομικές εκκρεμότητες.

Σχετικά με το αν ο ίδιος θα είναι υποψήφιος στις εκλογές της 20ης Δεκεμβρίου, απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή προτεραιότητα είναι να πάμε ενωμένοι και να οδηγήσουμε το ελληνικό μπάσκετ στην επόμενη υγιή εποχή. Δεν υπάρχει καμία άλλη σκέψη και καμία άλλη προτεραιότητα».

Την ίδια ώρα, ο Άγγελος Παπανικολάου αναφέρθηκε και στην υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα, σχολιάζοντας ότι «με τον κ. Φασούλα ήμασταν αντίπαλοι το 2021. Ο καθένας μπορεί να συμμετέχει. Απλά αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια σταθερότητα στη συμμετοχή μας και τη δραστηριοποίηση μας», ενώ πρόσθεσε ότι «το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο είναι να μην καλλιεργούμε ένα τοξικό περιβάλλον».

Τέλος, ανέφερε ότι η διαδικασία που ανέκυψε έγινε από το Ε.Π.ΑΘΛ.Α. που έχει θεσμοθετήσει το Υπουργείο Αθλητισμού. Εξήγησε ότι πρόκειται για πλατφόρμα αθλητικής ακεραιότητας που γίνεται καταγραφή οποιωνδήποτε καταγγελιών, οι οποίες παραπέμπονται μετά στην αντίστοιχη επιτροπή όπου προΐσταται αθλητικός εισαγγελέας».

«Μετά την παραίτηση του κ. Πηλοΐδη, βρεθήκαμε σε μια προβληματική κατάσταση όσον αφορά τη στελέχωση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας. Κάναμε ανοιχτή πρόσκληση, αλλά δεν είχαμε συμμετοχές. Στηρίζουμε και έχουμε εμπιστοσύνη στην υπάρχουσα Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας και στον Έλληνα διαιτητή», κατέληξε.