Πολύ μεγάλες καταστροφές άφησε πίσω της η σφοδρή κακοκαιρία, που έπληξε χθες, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, το Πήλιο και τη Σκιάθο.

Οι κάτοικοι είναι για μια ακόμη φορά αντιμέτωποι με μια δύσκολη πραγματικότητα, με τις αρμόδιες αρχές να έχουν ήδη αρχίσει την καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να αρχίσει η αποκατάστασή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες σε Μαγνησία και Σποράδες καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Συγκεκριμένα, έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά – 112 χιλιοστά, Ζαγορά – 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος – 102 χιλιοστά).

Νότιο Πήλιο: Δρόμοι έγιναν ποτάμια, οικισμοί κόπηκαν στα δύο

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν υπερχειλίσεις χειμάρρων, πλημμύρες σε κατοικίες και επιχειρήσεις, αποκλεισμούς οικισμών και σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο του Νότιου Πηλίου.

Πλατανιάς, Μηλίνα και Χόρτο βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με τους κατοίκους να βλέπουν τα νερά να εισβάλλουν σε δρόμους, αυλές και σπίτια, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα της Μαγνησίας taxydromos.gr.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» κάτοικος του Πλατανιά, οι νέες καταστροφές δεν οφείλονται αποκλειστικά στο μεγάλο ύψος της βροχής, αλλά κυρίως στην εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων.

Όπως εξήγησε, «δεν πλημμυρίσαμε, γιατί ήταν ένα Daniel, από άποψη ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλα τα ύψη βροχής. Πλημμυρίσαμε από την εγκληματική αμέλεια των υπευθύνων. Τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ και δεν έχει γίνει στην εκβολή του ποταμού απολύτως τίποτα».

«Τα πρανή είναι σκέτη άμμο. Έριξαν από πάνω πίσσα πάνω στην άμμο, δίχως να φτιάξουν πάλι τα πεζούλια που είχε δεξιά αριστερά και εκεί που εκβάλλει στη θάλασσα υπήρχε μια γέφυρα η οποία έχει καταρρεύσει από τον Daniel. Θεώρησε καλό ο Δήμος για να αποκαταστήσει τη συγκοινωνία τρία χρόνια τώρα να μπαζώσει την εκβολή όλη από τη μία μεριά στην άλλη για να υπάρχει πρόσβαση», πρόσθεσε.

Η υπερχείλιση του Χαλορέματος και άλλων χειμάρρων στον Πλατανιά είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι και να αποκοπεί η πρόσβαση σε τμήματα του οικισμού.

Αναφέρθηκαν πλημμύρες σε κατοικίες και σε κατάστημα, ενώ η Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ συνέδραμαν στη μεταφορά και την ασφαλή πρόσβαση κατοίκων.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία βρισκόταν μόνη στο σπίτι της, κοντά στο Χαλόρεμα.

Τα νερά είχαν καλύψει την αυλή, ξεπερνώντας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ένα μέτρο, με αποτέλεσμα ο γιος της να μην μπορεί να εισέλθει στην κατοικία. Με τη συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων και εκπροσώπων της δημοτικής αρχής, ο άνδρας κατάφερε να προσεγγίσει το σπίτι. Η γυναίκα εντοπίστηκε στον επάνω όροφο, καλά στην υγεία της.

Προηγουμένως, είχε ηχήσει στην περιοχή το 112, καλώντας τους κατοίκους να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, όπου αυτό ήταν αναγκαίο για την προστασία τους.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, υπογράμμισε παράλληλα πως η καταστροφή των δύο γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή δημιουργεί σοβαρή ανησυχία για την επάρκεια του πόσιμου νερού.

Στη Μηλίνα, μεγάλες ποσότητες νερού κατέκλυσαν το οδικό δίκτυο, ενώ σε παραθαλάσσια σημεία η θάλασσα βγήκε στο οδόστρωμα. Χείμαρροι παρέσυραν πέτρες, λάσπες και κορμούς δέντρων, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες και καθιστώντας αδύνατη τη διέλευση σε πλημμυρισμένο τμήμα του δρόμου προς το Τρίκερι.

Σύμφωνα με τις αναφορές από την περιοχή, περίπου 50 κάτοικοι παρέμεναν αποκλεισμένοι στο ανατολικό ή δεξιό τμήμα του οικισμού, καθώς η πρόσβαση είχε διακοπεί από τα νερά.

Στη Λύρη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τμήμα δρόμου που είχε παραδοθεί το καλοκαίρι, στο πλαίσιο των έργων αποκατάστασης και ανθεκτικότητας μετά τον Daniel, κατέρερευσε, λόγω της ορμής του ρέματος.

Οι κάτοικοι βρέθηκαν αναγκάστηκαν να μείνουν απομονωμένοι, ενώ αναφέρθηκαν και προβλήματα στην υδροδότηση, καθώς η διακοπή ηλεκτροδότησης επηρέασε τη λειτουργία των γεωτρήσεων.

Στο Χόρτο, ο κεντρικός δρόμος καλύφθηκε από νερά, ενώ πλημμύρες αναφέρθηκαν σε σπίτια, επιχειρήσεις και κτήματα. Ισχυρή ήταν η ροή των υδάτων στην περιοχή της γέφυρας, με την Πυροσβεστική να πραγματοποιεί απαντλήσεις σε ακίνητα κοντά στο οδικό δίκτυο και στο ρέμα.

Τα προβλήματα δεν περιορίστηκαν στο Νότιο Πήλιο. Στη Συκή, πτώση λεύκας πάνω σε στύλο του δικτύου ηλεκτροδότησης προκάλεσε διακοπή ρεύματος σε όλο το χωριό, ενώ χωρίς ηλεκτρικό αναφέρθηκε ότι παρέμενε και η Άφησσος, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί η σύνδεση των δύο περιστατικών.

Στη Μακρινίτσα, νερά από υπερχειλισμένο ρέμα κατέληξαν στον χώρο στάθμευσης, προκαλώντας προβλήματα στον οικισμό.

Προβλήματα και στη Σκιάθο

Και στη Σκιάθο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις, με αποτέλεσμα να διακοπεί χθες η κυκλοφορία σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Ιδιαίτερα δύσκολη ήταν η κατάσταση στον δρόμο Σκιάθου – Κουκουναριών, όπου η Αστυνομία είχε επιβάλει απαγόρευση κυκλοφορίας από την περιοχή Ακρόπολη έως τις Κουκουναριές, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή και Τρούλος.

Η κυκλοφορία στον δρόμο αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 18:30 το απόγευμα, καθώς τα φαινόμενα εξασθένησαν.

Ωστόσο, οι οδηγοί καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ισχυρές βροχές και οι κατολισθήσεις έχουν δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες σε σημεία του οδικού δικτύου.

Μεγάλη ήταν η ανησυχία και στην περιοχή του Πλατανιά της Σκιάθου, όπου η στάθμη του νερού στο ρέμα ανέβηκε επικίνδυνα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.