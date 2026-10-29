Σοβαρό τροχαίο, μεταξύ δύο αυτοκινήτων, σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου, στην Ορεστιάδα Έβρου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το τροχαίο, περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα.

Άμεσα, στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι απεγκλώβισαν έναν 22χρονο και μια 20χρονη, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό.

Στη συνέχεια, οι δύο νεαροί παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.