Με βροχοπτώσεις και ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο θα κυλήσει η Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να επηρεάζει αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου τη Μαγνησία, με το Νότιο Πήλιο να βρίσκεται στο επίκεντρο των καιρικών φαινομένων.

Στον Πλατανιά πλημμύρισαν δρόμοι και ρέματα, ενώ η στάθμη των υδάτων ανέβηκε επικίνδυνα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ενεργοποίηση του 112, με τους κατοίκους να καλούνται να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους για την ασφάλειά τους. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφηκαν στη Μηλίνα και στο Χόρτο, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν επί ώρες.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η κακοκαιρία αναμένεται να αρχίσει να υποχωρεί από το ερχόμενο Σάββατο. Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών εκτιμάται ότι θα περιοριστούν, ωστόσο οι θερμοκρασίες θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Ο καιρός σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

Τοπικές βροχές στα ανατολικά, ισχυροί βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και λίγες νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Στα Δωδεκάνησα, τα φαινόμενα κατά τις πρώτες πρωινές ώρες ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Όπως αναφέρει η ΕΜΥ, οι νεφώσεις θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες στα ανατολικά τμήματα της χώρας, όπου αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις. Τις πρωινές ώρες θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στην Εύβοια, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, με την τελευταία περιοχή να βρίσκεται αντιμέτωπη με πιθανώς ισχυρότερα φαινόμενα κατά τις πρώτες ώρες της ημέρας.

Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά καλύτερος, καθώς οι νεφώσεις θα είναι περιορισμένες και θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ στα δυτικά και 4 έως 5 μποφόρ στα ανατολικά. Στο Αιγαίο, οι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ, ωστόσο από το βράδυ θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να κυμαίνονται από 19 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα Δωδεκάνησα ο υδράργυρος θα φτάσει τοπικά τους 23 βαθμούς.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα, από 11 έως 19 βαθμούς.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τους 19 βαθμούς στη Θράκη και τη Μακεδονία, τους 20 βαθμούς στην Ήπειρο, τους 21 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου και στην Κρήτη και τους 22 βαθμούς στη δυτική Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο.