Ακόμα ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στους δρόμους του λεκανοπεδίου, με έναν 30χρονο οδηγό μοτοσικλέτας να χάνει τη ζωή του στο Κερατσίνι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο 30χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, ενώ κινούνταν στη λεωφόρο Δημοκρατίας.

Η μοτοσικλέτα, αρχικά, έπεσε πάνω στο διαχωριστικό διάζωμα και στη συνέχεια κατέληξε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του 30χρονου αναβάτη.

Ο 30χρονος, που σύμφωνα με το Open, είχε καταγωγή από τη Χιλή, διακομίστηκε βαριά τραυματισμένος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας διερευνώνται από το αρμόδιο Τμήμα Τροχαίας, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση.