Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία όταν ειδοποιήθηκε για διαρροή προπανίου από βυτιοφόρο όχημα, σε χώρο στάθμευσης φορτηγών στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 18:15 και αυτή την στιγμή οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενεργούν προληπτικά με ρίψη νερού, για την ψύξη του σημείου της διαρροής.

Στο σημείο έχουν μεταβεί 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ, ενώ για το περιστατικό έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Λόγω του συμβάντος η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία: