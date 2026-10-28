Σε Μαγνησία και Σποράδες καταγράφηκαν σήμερα τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, σημαντικές βροχοπτώσεις εκδηλώθηκαν σήμερα κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στην Εύβοια, στην Κρήτη και σε νησιά του Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, έως τις 17:40 τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Μαγνησία (Πορταριά – 112 χιλιοστά, Ζαγορά – 104 χιλιοστά) και στις Σποράδες (Σκιάθος – 102 χιλιοστά).

Επισυνάπτεται χάρτης του ΕΑΑ/ΜΕΤΕΟ που παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα, σύμφωνα με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.