Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (27/10) στη Ζάκυνθο, όταν ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε ένας 12χρονος συγκρούστηκε με δίκυκλο.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην παραλιακή οδό Κ. Λομβάρδου, στη συμβολή της με την οδό Τζουλάτη, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή Ζακύνθου.

Όπως αναφέρει το pelopnews.gr, το δίκυκλο όχημα οδηγούσε ένας 61χρονος και το πατίνι ένας 12χρονος από την Αλβανία.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Ο 61χρονος οδηγός συνελήφθη από στελέχη του Λιμεναρχείου Ζακύνθου με την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, βάσει του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργεί το Λιμεναρχείο Ζακύνθου.