Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στο Νότιο Πήλιο, με υπερχειλίσεις χειμάρρων, πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η βροχή έχει πλέον περιοριστεί σε ένταση, ωστόσο παραμένουν τα προβλήματα σε Πλατανιά, Μηλίνα και Χόρτο, όπου επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και του Δήμου Νοτίου Πηλίου.

Στον Πλατανιά, τρεις χείμαρροι υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας τους δρόμους που οδηγούν στο λιμανάκι. Σε βίντεο από την περιοχή καταγράφονται ορμητικά νερά να παρασύρουν κάδους, κορμούς και κλαδιά. Οι προσπάθειες των συνεργείων επικεντρώνονται στον κεντρικό δρόμο εισόδου στον οικισμό, με παρεμβάσεις για να βρουν διέξοδο τα νερά και να αποκατασταθεί η πρόσβαση.

Ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου, Μιχάλης Μιτζικός, εκτιμά ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί τις επόμενες ώρες: «Μέχρι το βράδυ το νερό θα πέσει και ο δρόμος θα είναι προσβάσιμος. Το πρόβλημα είναι ότι χάσαμε δύο γεωτρήσεις και υπάρχει ανησυχία για το πόσιμο νερό».

Συναγερμός για εγκλωβισμένο ζευγάρι

Η μεγαλύτερη ανησυχία αυτή την ώρα επικεντρώνεται σε ένα ζευγάρι που έχει εγκλωβιστεί εξαιτίας των ορμητικών νερών.

Δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με τον δήμαρχο Νοτίου Πηλίου Μιχάλη Μιτζικό, έσπευσαν στην περιοχή προκειμένου να προχωρήσουν στον απεγκλωβισμό των δύο ανθρώπων με την συνδρομή της ΕΜΑΚ.

Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με την προτεραιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να επικεντρώνεται στην ασφαλή απομάκρυνση του ζευγαριού από το σημείο.

Εικόνες που θυμίζουν τις πλημμύρες του 2023

Το νέο χτύπημα της κακοκαιρίας στον Πλατανιά προκαλεί έντονη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που είχε δοκιμαστεί σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023.

Οι σημερινές πλημμύρες επαναφέρουν στη μνήμη των κατοίκων τις δύσκολες ημέρες του «Daniel», όταν τα ορμητικά νερά είχαν προκαλέσει μεγάλες καταστροφές στο Νότιο Πήλιο.