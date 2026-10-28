Σε κλίμα έντασης πραγματοποιούνται αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη σε ξενοδοχείο στη δυτική πλευρά της πόλης. Οι διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί γύρω από το άγαλμα Βενιζέλου, αψηφώντας τη χθεσινοβραδινή απόφαση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία προέβλεπε καθολική απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων στο ιστορικό κέντρο από τις 9:00 το πρωί έως τις 9:00 το βράδυ.

Η κινητοποίηση ξεκίνησε γύρω στις 15:00, όταν μέλη εργατικών σωματείων του ΠΑΜΕ άρχισαν να συγκεντρώνονται στο σημείο, παρά την ισχυρή αστυνομική παρουσία των δυνάμεων των ΜΑΤ που είχαν αναπτυχθεί περιμετρικά. Περίπου μισή ώρα αργότερα, οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να κατέβουν αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα της Εγνατίας για να ξεκινήσουν πορεία, ερχόμενοι αντιμέτωποι με τον αστυνομικό φραγμό.

Στο σημείο ξέσπασαν επεισόδια, με τις αστυνομικές δυνάμεις να κάνουν χρήση χημικών και τους διαδηλωτές να απαντούν εκτοξεύοντας καφέδες και μπουκάλια με νερό, ενώ την ίδια ώρα τα οχήματα διέρχονταν κανονικά από τον δρόμο.

Μετά τη σύντομη ένταση, οι διαδηλωτές του ΠΑΜΕ, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ο βουλευτής του ΚΚΕ Λεωνίδας Στολτίδης, μετακινήθηκαν προς την πλατεία Δικαστηρίων.

Παράλληλα, ένταση επικράτησε και στο πέταλο της Αριστοτέλους, όπου δυνάμεις των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει φοιτητές. Μετά από αντιπαράθεση, οι φοιτητές κατάφεραν να σπάσουν τον φραγμό και να ενσωματωθούν στη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου, όπου από τις 16:00 έχουν προσέλθει μέλη αριστερών οργανώσεων, αντιεξουσιαστικών και αναρχικών συλλογικοτήτων.

Αυτή την ώρα η κατάσταση στην περιοχή έχει εξομαλυνθεί. Οι διαδηλωτές παραμένουν συγκεντρωμένοι γύρω από το άγαλμα Βενιζέλου φωνάζοντας αντιφασιστικά και αντικυβερνητικά συνθήματα, καθώς και συνθήματα κατά της αστυνομίας. Ωστόσο, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Εγνατία έχει πλέον διακοπεί, ενώ η αστυνομία έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής σε δύο προσαγωγές.