Το Σάββατο καμάρωσε την κόρη της νύφη. Σήμερα, τα δύο κορίτσια της έμειναν χωρίς τη μητέρα τους. Το αδόκητο φευγιό της 55χρονης Βάσως Σταμίρη-Πετροπούλου στο τροχαίο δυστύχημα της οδού Κατακόλου έχει «παγώσει» την κοινωνία του Πύργου.

Του ανταποκριτή μας από το patrisnews.com στην Ηλεία

Πόσο κοντά μπορεί να βρεθεί η πιο μεγάλη χαρά με την πιο βαθιά οδύνη; Πώς γίνεται μια οικογένεια να γιορτάζει τον γάμο του παιδιού της και, λίγες ημέρες μετά, να πρέπει να αποχαιρετήσει τη μητέρα;

Μόλις το περασμένο Σάββατο καμάρωσε την κόρη της νύφη, ζώντας μια από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως, λίγες ημέρες μετά, η χαρά θα γινόταν αβάσταχτος πόνος. Η Βάσω Σταμίρη-Πετροπούλου, ιδιαίτερα αγαπητή στην κοινωνία του Πύργου, έχασε τη ζωή της στην άσφαλτο, στα 55 της χρόνια, αφήνοντας τα κορίτσια της με την ανάγκη για μια ακόμη αγκαλιά της και τόσα που δεν πρόλαβαν να ζήσουν μαζί.

Οι ευχές του γάμου είναι ακόμη νωπές. Το ίδιο και οι στιγμές που μοιράστηκαν μαζί της. Κανείς δεν είχε λόγο να μετρά τον χρόνο. Κανείς δεν μπορούσε να γνωρίζει ότι αυτές οι οικογενειακές στιγμές θα αποκτούσαν τόσο γρήγορα την ανεκτίμητη αξία του ανεπανάληπτου.

Πως έγινε το μοιράιο τροχαίο

Το μοιραίο τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης, στην επαρχιακή οδό Πύργου Κατακόλου, λίγο πριν τη διασταύρωση του Τραγανού. Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 55χρονη συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την Τροχαία Πύργου. Πυροσβέστες την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της από το όχημά της. Από το δεύτερο αυτοκίνητο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες σοβαρά και ο άνδρας οδηγός ελαφρύτερα, ενώ οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Πύργου.

Η είδηση απλώθηκε στον Πύργο και μαζί της η θλίψη. Άνθρωποι που τη γνώριζαν δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι η Βάσω, η πάντα χαμογελαστή Βάσω, δεν θα είναι πια ανάμεσά τους.

Το στερνό αντίο

Η εξόδιος ακολουθία της Βάσως Σταμίρη-Πετροπούλου θα τελεστεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, στις 3:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου.

Τη σορό θα συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία ο σύζυγός της Νικόλαος, τα παιδιά της Φωτεινή, Χριστίνα και Δημήτρης, η μητέρα της Χριστίνα, ο αδελφός της Γιάννης, καθώς και οι υπόλοιποι συγγενείς και φίλοι, που θα της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.