Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τετάρτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ομάδες διαδηλωτών αψήφησαν τη σχετική απαγόρευση της ΕΛ.ΑΣ. για συγκεντρώσεις και συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η ένταση κλιμακώθηκε επί της οδού Εγνατίας, στο ύψος της πλατείας Αριστοτέλους. Στο σημείο είχαν συγκεντρωθεί μέλη κομμουνιστικών, αριστερών και ακροαριστερών οργανώσεων με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία διαμαρτυρίας.

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Η κινητοποίησή τους στρεφόταν ενάντια σε προγραμματισμένη εκδήλωση του Ηλία Κασιδιάρη, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στο ξενοδοχείο «Καψής» στις 17.00.

Για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, οι δυνάμεις των ΜΑΤ έκαναν χρήση χημικών, ενώ παράλληλα προχώρησαν και σε προσαγωγές ατόμων.