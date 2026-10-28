Πλημμυρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, στον Πλατανιά Μαγνησίας, εξαιτίας των ισχυρών βροχοπτώσεων που πλήττουν την περιοχή, προκαλώντας σημαντική άνοδο της στάθμης των υδάτων.

Στις 14:15 εκδόθηκε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με το οποίο καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να μετακινηθούν σε υψηλότερους ορόφους, προκειμένου να προστατευθούν από τις πλημμύρες. Στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναπτυχθεί πυροσβεστικά οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να παρέμβουν άμεσα για την παροχή βοήθειας, εφόσον χρειαστεί.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας #Μαγνησίας, μεταβείτε προς υψηλότερους ορόφους λόγω πλημμυρικών φαινομένων. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/1XyhLLGrik @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 28, 2026

Προβλήματα καταγράφονται και στη Σκιάθο, όπου η άνοδος της στάθμης των υδάτων και η συσσώρευση φερτών υλικών στο οδόστρωμα οδήγησαν στην προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στον δρόμο Σκιάθου-Κουκουναριών, από την περιοχή της Ακρόπολης έως τις Κουκουναριές.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ και οι κόκκινες προειδοποιήσεις

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα σε αρκετές περιοχές της ανατολικής χώρας, με πιθανότητα εκδήλωσης τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Σε κατάσταση κόκκινης προειδοποίησης βρίσκονται η Μαγνησία, η Λάρισα, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως αργά τη νύχτα, καθώς και τα Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ, καθώς και για την ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, όπου αναμένονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες έως αργά τη νύχτα.