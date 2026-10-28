Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις δύο το μεσημέρι η μαθητική παρέλαση στο κέντρο του Πειραιά. Εκατοντάδες μαθητές από σχολεία της περιοχής πέρασαν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα από τους χιλιάδες παρευρισκόμενους που είχαν κατακλύσει τους δρόμους του Πειραιά.

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, παρά τις προβλέψεις για έντονα καιρικά φαινόμενα, οι μαθητές παρέλασαν στο κέντρο της πόλης, χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Μαθητές από δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια, Πειραματικά Σχολεία και Τοπικές Ενώσεις παρέλασαν υποδειγματικά, δείχνοντας πως παρά το νεαρό της ηλικίας τους, αντιλαμβάνονταν την σπουδαιότητα της συμμετοχής τους στις εκδηλώσεις για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Αστυνομικοί της Τροχαίας είχαν φροντίσει να κλείσουν από νωρίς το πρωί τους δρόμους στους οποίους θα γίνονταν οι προσυγκεντρώσεις των μαθητών, ενώ σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, οι δρόμοι παραδόθηκαν στους οδηγούς.