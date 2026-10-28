Με δυσκολίες και αυξημένο κίνδυνο πραγματοποιούνται οι μετακινήσεις σε τμήματα της δυτικής Φθιώτιδας, όπου η κακοκαιρία έχει επιβαρύνει σημαντικά το οδικό δίκτυο.

Οι έντονες βροχές, που συνεχίζονται από το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου, έχουν προκαλέσει κατολισθήσεις, με τις τοπικές υπηρεσίες να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την προστασία των οδηγών αναφέρει το lamiareport.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που καταγράφηκε ανήμερα της εθνικής επετείου στην επαρχιακή οδό Διλόφου–Περιβολίου. Πολύ μεγάλοι βράχοι αποσπάστηκαν από την πλαγιά και έπεσαν στον δρόμο, καλύπτοντας ολόκληρο το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Η παρουσία τους στο οδόστρωμα δημιουργεί σοβαρό εμπόδιο και κάνει τη διέλευση των οχημάτων ιδιαίτερα επισφαλή.

Οι φωτογραφίες από το σημείο αποτυπώνουν τον όγκο των ογκόλιθων, η μετακίνηση των οποίων δεν μπορεί να γίνει χωρίς κατάλληλο εξοπλισμό. Για την απομάκρυνσή τους απαιτούνται βαρέα μηχανήματα και προσεκτικοί χειρισμοί, ώστε να ελευθερωθεί ο δρόμος.

Συνεργεία του δήμου Μακρακώμης έσπευσαν στην περιοχή μόλις έγινε γνωστό το συμβάν. Παράλληλα, ζητήθηκε άμεσα υποστήριξη από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με την αποστολή μεγάλου μηχανήματος έργου. Στόχος της παρέμβασης είναι να απομακρυνθούν οι βράχοι και να αποδοθούν ξανά στην κυκλοφορία και τα δύο ρεύματα.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες, στο σημείο παραμένει περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Σπερχειάδας. Οι αστυνομικοί έχουν οριοθετήσει το επικίνδυνο τμήμα με κώνους και επιτρέπουν εναλλάξ τη διέλευση των οχημάτων από το διαθέσιμο ρεύμα, ρυθμίζοντας την κίνηση για την ασφάλεια των διερχομένων.

Ιδιαίτερη προσοχή ζητούν οι αρχές από όσους χρησιμοποιούν τους ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους της δυτικής Φθιώτιδας. Οι μεγάλες ποσότητες βροχής έχουν προκαλέσει έντονο κορεσμό του εδάφους, με αποτέλεσμα να παραμένει αυξημένη η πιθανότητα νέων αποκολλήσεων βράχων και καταπτώσεων.