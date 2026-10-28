Με ένα συγκινητικό μήνυμα αφιερωμένο στην ελευθερία και στους Έλληνες που την υπερασπίστηκαν ολοκληρώθηκε η εναέρια επίδειξη του F-16 Ζευς στη Θεσσαλονίκη.

Από το κόκπιτ του μαχητικού, ο Επισμηναγός Χρήστος – Πάρις Χαρίτος απηύθυνε τον δικό του χαιρετισμό για την εθνική επέτειο, συνδέοντας τη σημερινή ημέρα με το ιστορικό «ΟΧΙ» των Ελλήνων.

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε στο κλείσιμο της στρατιωτικής παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου. Ο χειριστής εκτέλεσε στον ουρανό της πόλης μια ακολουθία σύνθετων και απαιτητικών ελιγμών, αναδεικνύοντας τόσο την υψηλή εκπαίδευσή του όσο και τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροσκάφους.

Οι διαδοχικοί χειρισμοί του F-16 Ζευς πρόσφεραν εντυπωσιακές εικόνες σε όσους παρακολουθούσαν την εκδήλωση. Μέσα από το πρόγραμμα της επίδειξης παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του μαχητικού στην εναέρια μάχη, με ελιγμούς που απαιτούν ιδιαίτερη ακρίβεια και υψηλό επίπεδο τεχνικής κατάρτισης.

Το μήνυμα του Επισμηναγού Χαρίτου έδωσε ξεχωριστό συμβολισμό στην ολοκλήρωση της εμφάνισής του: «Μια λέξη αλλάζει την ιστορία και για τους Έλληνες είναι το “ΟΧΙ”. Τιμάμε αυτούς που στάθηκαν όρθιοι και θυμόμαστε ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται. Χρόνια πολλά Ελλάδα», ανέφερε μέσα από το F-16.

O ιπτάμενος επισμηναγός του F16 Ζευς, Χρήστος Χαρίτος

Στον πιλότο απευθύνθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος συνέδεσε την παρουσία του μαχητικού και τη συμμετοχή των Ενόπλων Δυνάμεων στην παρέλαση με το διαχρονικό μήνυμα της επετείου.

Στην απάντησή του προς τον Επισμηναγό σημείωσε ότι «Αυτή τη στιγμή τόσο εσείς όσο και οι Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι για την Ελλάδα ισχύει πάντα το εξής:

«Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν περνιέται με το στρέμμα, αλλά με της ψυχής το σίδερο και το αίμα. Χρόνια πολλά και συγχαρητήρια για τη σημερινή σας επίδειξη που μας έκανε όλους περήφανους».