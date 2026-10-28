Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, αναμένονται σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, σε περιοχές της ανατολικής χώρας.

Τα εντονότερα φαινόμενα του καιρού προβλέπονται στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα, όπου ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

Η ΕΜΥ επικαιροποίησε, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με αριθμό 8/2026, το οποίο είχε εκδοθεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου.

Κόκκινη προειδοποίηση για Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια και Δωδεκάνησα

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στη Θεσσαλία, συγκεκριμένα στη Μαγνησία και στη Λάρισα, καθώς και στις Σποράδες και στην Εύβοια, έως αργά τη νύχτα.

Κόκκινη προειδοποίηση ισχύει και για τα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται επίσης κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Πορτοκαλί προειδοποίηση για ανατολικό Αιγαίο και ανατολική Στερεά

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα ισχυρά φαινόμενα προβλέπεται να διαρκέσουν έως αργά το βράδυ.

Στην ανατολική Στερεά, κυρίως στη Φωκίδα, στη Φθιώτιδα και στη Βοιωτία, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Και στις δύο περιοχές ισχύει πορτοκαλί προειδοποίηση, ενώ τα φαινόμενα στην ανατολική χώρα ενδέχεται να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.