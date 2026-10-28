Υπό καλές καιρικές συνθήκες εν τέλει παραγματοποιείται αυτή την ώρα η μαθητική παρέλαση στους δρόμους της Αθήνας, για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής, θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτειακής ηγεσίας του τόπου.

Συνοδεία της φιλαρμονικής του Δήμου Αθηναίων, παρελαύνουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών όλων των σχολείων του Δήμου Αθηναίων, με τον σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες το κάθε ένα.

Της παρέλασης προηγήθηκε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, μεταξύ άλλων από την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη και τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Σημειώνεται, τέλος, ότι ήδη είναι σε ισχύ είναι στο κέντρο της Αθήνας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα ισχύουν έως το πέρας της παρέλασης.