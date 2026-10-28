Ξεκίνησε η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα νέα συστήματα αεράμυνας που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης., μεταξύ των οποίων συστήματα που εντάσσονται στην πολυεπίπεδη «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Παράλληλα, το κοινό έχει την ευκαιρία να δει τα γνωστά άρματα μάχης Leopard, αλλά και άλλα στρατιωτικά μέσα που αποτελούν μέρος της φετινής παρέλασης.

Την παρέλαση για την εθνική επέτειο, παακολουθούν από την εξέδρα των επισήμων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης, ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας, ο υπουργός ‘Αμυνας της Κύπρου Βασίλης Πάλμας, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας, εκπρόσωποι κομμάτων, η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης.

Η παρέλαση θα ολοκληρωθεί με τις πτήσεις ακριβείας από μαχητικό F-16 της ομάδας αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» με κυβερνήτη τον επισμηναγό Χρήστο – Πάρι Χαρίτο.