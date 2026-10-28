Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο Ιόνιο, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα επικρατήσουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις με βροχές και στα ανατολικά και νότια σποραδικές καταιγίδες.

Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7, στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8, και στα νοτιοανατολικά νότιοι 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 15 με 18 και στα νησιά τους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 12 έως 17 και στη Θεσσαλονίκη απο 9 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Ματαίωση παρελάσεων στην Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες

Τη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε ολόκληρη τη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες αποφάσισε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να πλήξουν τις συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η ματαίωση των παρελάσεων αποφασίστηκε «λόγω των προβλεπόμενων επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και με σκοπό την αποτροπή κινδύνων για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και των παρευρισκομένων».

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις, ενώ για την πραγματοποίηση των υπόλοιπων επετειακών εκδηλώσεων θα αποφασίσουν τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας καλείται να ενημερώσει άμεσα τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τους δήμους, τις αστυνομικές αρχές και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των σχολικών μονάδων, των μαθητών και των γονέων.

Σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης στον Βόλο, η σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σήμερα, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.