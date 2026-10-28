Την απαγόρευση του συνόλου των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε τμήμα του κέντρου της πόλης σήμερα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ ανακοίνωσε η Αστυνομία.

Ειδικότερα, με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, απαγορεύονται οι συναθροίσεις στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Λ.Νίκης – Εθν. Αμύνης – Αγ. Δημητρίου – Στέλιου Δραγουμάνου – Γρ. Κολωνιάρη – Αγίων Πάντων – Γιαννιτσών – Ι. Κωλέττη – 26ης Οκτωβρίου – Καρατάσου – Ναυάρχου Κουντουριώτου – Λ. Νίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης «από την πραγματοποίηση των εν λόγω συναθροίσεων, επαπειλείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια λόγω πιθανής διάπραξης σοβαρών εγκλημάτων, ιδίως κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ιδιοκτησίας και της πολιτειακής εξουσίας» και «απειλείται σοβαρά η διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής, της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών και της λειτουργίας των υποδομών και κοινωφελών εγκαταστάσεων στην πόλη».

Αναστέλλεται προσωρινά, από τις 11 το πρωί, η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας , «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο» του μετρό Θεσσαλονίκης, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, όπως γνωστοποιεί με ανακοίνωσή της η ΤΗΕΜΑ.

Η ΤΗΕΜΑ ζητά συγνώμη από το επιβατικό κοινό για τον περιορισμό της διαθεσιμότητας του δικτύου, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, εφαρμόζεται για λόγους ανεξάρτητους από τον σχεδιασμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητά της.

Αμέσως μόλις αρθεί η σχετική απαγόρευση, το δίκτυο θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία, όπως επιβάλλει ο εορταστικός χαρακτήρας της ημέρας, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.