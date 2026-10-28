Με τους ήχους από τις παραδοσιακές χαιρετιστήριες βολές του πυροβολικού «ξύπνησαν» σήμερα Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρωί της 28ης Οκτωβρίου, καθώς ξεκίνησαν από νωρίς οι εκδηλώσεις για την 86η επέτειο του «Όχι».

Στην Αθήνα, το Σώμα Πυροβολικού ήταν έτοιμο από νωρίς στον Λυκαβηττό, με τους πυροβολητές να λαμβάνουν το παράγγελμα στις 6.47 για την έναρξη της διαδικασίας για να αντηχήσουν ακολούθως άλλοι 20 κανονιοβολισμοί, σε διάστημα 30 δευτερολέπτων η μία από την άλλη, όπως προβλέπει το καθιερωμένο πρωτόκολλο, τιμώντας έτσι τους ήρωες του αλβανικού μετώπου.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι κανονιοβολισμοί από τον χώρο του Λευκού Πύργου πραγματοποιήθηκαν την ίδια ώρα.

Το πρόγραμμα στην Αθήνα

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στις 08:00, με την επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Στις 10:00 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στις 10:40 θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από εκπροσώπους των Αρχών και, είκοσι λεπτά αργότερα, στις 11:00, θα ξεκινήσει η μαθητική παρέλαση μπροστά από το Μνημείο.

Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών σχολείων της Αθήνας, πρόσκοποι, οδηγοί και Άτομα με Αναπηρία, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στις 10:15 στο Ηρώο της ΑΣΔΗΜ, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση από τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Την ώρα της κατάθεσης θα πραγματοποιηθούν και οι δύο κανονιοβολισμοί.

Στις 11:00 θα ξεκινήσει η μεγάλη παρέλαση στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, από το ύψος της οδού Γεωργίου Παπανδρέου έως τον Λευκό Πύργο, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα συμμετάσχουν στρατιωτικά, μαθητικά και πολιτικά τμήματα, ενώ θα ακολουθήσει η στρατιωτική παρέλαση