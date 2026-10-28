Έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά παρουσιάζει και στη δυτική Ελλάδα ο καιρός ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, με δυνατές βροχοπτώσεις, ισχυρούς ανέμους από βόρειες διευθύνσεις και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Στα ορεινά, μάλιστα, το σκηνικό συμπληρώνουν οι χιονοπτώσεις, οι οποίες στη δυτική Φθιώτιδα έφθασαν ακόμη και σε περιοχές με υψόμετρο 900 μέτρων, σύμφωνα με το lamiareport.

Η υποχώρηση της θερμοκρασίας ήταν ιδιαίτερα έντονη μέσα στην Τρίτη, όταν ο υδράργυρος «κατρακύλησε», με αποτέλεσμα το ξημέρωμα της εθνικής επετείου να καταγραφούν στη Φθιώτιδα οι χαμηλότερες τιμές μέχρι στιγμής.

Το μέγεθος της μεταβολής αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στις μετρήσεις από τη Λαμία. Εκεί, η θερμοκρασία τα μεσάνυχτα της Δευτέρας βρισκόταν στους 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ έπειτα από μόλις ένα εικοσιτετράωρο είχε περιοριστεί στους 8,4 βαθμούς, σημειώνοντας πτώση 8,6 βαθμών.

Ακόμη πιο χαμηλές ήταν οι θερμοκρασίες στις ορεινές τοποθεσίες, όπου καταγράφηκαν τιμές έως και πέντε βαθμούς χαμηλότερες, την ώρα που οι κορυφές δέχονταν ξανά χιόνι. Οι προγνώσεις τοποθετούσαν το όριο των χιονοπτώσεων περίπου στα 1.200 μέτρα. Οι πρώτες εικόνες από το Καταφύγιο Οίτης, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.240 μέτρων, επιβεβαίωσαν αυτή την εκτίμηση.

Ωστόσο, στη διάρκεια της νύχτας το χιόνι έκανε την εμφάνισή του και χαμηλότερα. Περίπου στη μία μετά τα μεσάνυχτα ξεκίνησε χιονόπτωση στη Στάγια, γνωστή και ως Πλάτανος, στη Δημοτική Ενότητα Σπερχειάδας του Δήμου Μακρακώμης. Το χωριό βρίσκεται στα 900 μέτρα και η χιονόπτωση συνοδευόταν από βροντές και κεραυνούς.

Την εικόνα κατέγραψε σε βίντεο ο πρόεδρος της Κοινότητας, Γρηγόρης Παπαγεωργίου, περιγράφοντας την ένταση των φαινομένων και εκφράζοντας ανησυχία για τα δέντρα που διατηρούν ακόμη το φύλλωμά τους:

«Στάγια (Πλάτανος) ορεινή Δυτική Φθιώτιδα, υψομ. 900μ. Ξεκίνησε και συνεχίζεται χιονόπτωση, με αμείωτη ένταση, η οποία συνοδεύεται και από κεραυνούς. Ένα περίεργο φαινόμενο, ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου του 2026. Αν συνεχιστεί, τα πρώτα θύματα, θα είναι τα κλαδιά των δέντρων, που δεν έχουν ρίξει ακόμα τα φύλλα τους».