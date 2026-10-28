Ιδιαίτερο σχεδιασμό χρειάζονται σήμερα οι μετακινήσεις όσων θέλουν να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις για την 28η Οκτωβρίου, καθώς τα μέτρα για τις παρελάσεις συμπίπτουν με τις ανατροπές που προκαλεί η κακοκαιρία.

Από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τις νησιωτικές περιοχές, το πρόγραμμα της εθνικής επετείου προσαρμόζεται τόσο στις απαιτήσεις ασφαλείας όσο και στις προβλέψεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Στην πρωτεύουσα, οι βασικοί περιορισμοί αφορούν την πλατεία Συντάγματος και το γειτονικό οδικό δίκτυο, ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό παύει να εξυπηρετεί επιβάτες από τις 08:00. Τροποποιήσεις προβλέπονται επίσης στο τραμ, στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ.

Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, η προγραμματισμένη για τις 11:00 στρατιωτική παρέλαση συνοδεύεται από απαγορεύσεις διέλευσης και στάθμευσης, καθώς και προσωρινό κλείσιμο έξι σταθμών του Μετρό. Παράλληλα, μαθητικές παρελάσεις ματαιώνονται στη Μαγνησία, στις Βόρειες Σποράδες, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, σε δήμους της Εύβοιας και στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, εξαιτίας των αναμενόμενων βροχών και καταιγίδων.

Οι περιορισμοί στο οδικό δίκτυο της Αθήνας

Η επίσημη Δοξολογία στη Μητρόπολη και η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα αλλάζουν από νωρίς το πρωί την εικόνα της κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας. Τα μέτρα ενεργοποιούνται διαδοχικά και αφορούν τόσο τη διέλευση οχημάτων όσο και τη δυνατότητα στάσης ή στάθμευσης.

Η πρώτη διακοπή αρχίζει στις 06:00 στην οδό Μητροπόλεως. Ο δρόμος κλείνει σε ολόκληρο το μήκος του μέχρι να ολοκληρωθεί η Δοξολογία, ενώ το μέτρο επεκτείνεται και στους κάθετους δρόμους, μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακολουθούν, από τις 09:00 και για όσο διαρκεί η μαθητική παρέλαση, περιορισμοί στους εξής άξονες:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας: Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της, ούτε στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε όλο το μήκος της, ούτε στις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη. Πανεπιστημίου, δηλαδή Ελευθερίου Βενιζέλου: Η διακοπή καλύπτει ολόκληρη την οδό και τους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη.

Η διακοπή καλύπτει ολόκληρη την οδό και τους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη. Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας: Κλείνει το τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Πανεπιστημίου, και στις δύο κατευθύνσεις, μαζί με τις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη.

Κλείνει το τμήμα μεταξύ της λεωφόρου Βασιλέως Κωνσταντίνου και της Πανεπιστημίου, και στις δύο κατευθύνσεις, μαζί με τις κάθετες οδούς μέχρι την πρώτη παράλληλη. Λεωφόρος Συγγρού: Ο περιορισμός αφορά τη διαδρομή από την Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Ο περιορισμός αφορά τη διαδρομή από την Αθανασίου Διάκου έως τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Αθανασίου Διάκου: Η κυκλοφορία διακόπτεται σε όλο τον δρόμο και στις κάθετες οδούς του έως την πρώτη παράλληλη.

Για τις ώρες των εκδηλώσεων, οι οδηγοί καλούνται να επιλέξουν διαδρομές που δεν περνούν από το Σύνταγμα, την Πανεπιστημίου και τους γύρω κεντρικούς δρόμους. Η επαναφορά της κυκλοφορίας δεν θα γίνει ταυτόχρονα παντού, αλλά σταδιακά, μετά τη λήξη της παρέλασης και βάσει των υποδείξεων της Τροχαίας.

Πώς αλλάζει η εξυπηρέτηση στο Μετρό και στο τραμ

Από τις 08:00 το πρωί κλείνει προσωρινά ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό. Όπως έχει γνωστοποιήσει η ΣΤΑΣΥ, η ρύθμιση εφαρμόζεται έπειτα από εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ανάγκες των επετειακών εκδηλώσεων.

Η διέλευση των συρμών από τον σταθμό συνεχίζεται, όμως δεν πραγματοποιείται στάση. Συνεπώς, δεν θα είναι δυνατή εκεί η επιβίβαση ή η αποβίβαση και οι επιβάτες που κατευθύνονται στο κέντρο θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν άλλους σταθμούς, τόσο για την άφιξη όσο και για την αναχώρησή τους. Το άνοιγμα του σταθμού θα ακολουθήσει την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και την άρση του αστυνομικού περιορισμού.

Διαφορετικό τερματισμό θα έχουν προσωρινά και οι δύο γραμμές του τραμ:

Στη γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» , από τις 08:00 τα οχήματα θα φτάνουν μέχρι τη στάση «Φιξ». Η εξυπηρέτηση περιορίζεται στη διαδρομή Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη.

, από τις 08:00 τα οχήματα θα φτάνουν μέχρι τη στάση «Φιξ». Η εξυπηρέτηση περιορίζεται στη διαδρομή Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη. Στη γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος», από τις 09:00 ο τερματισμός μεταφέρεται στη στάση «ΣΕΦ». Οι συρμοί θα κινούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας.

Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις συνδέονται με τη διάρκεια των εορτασμών και θα αρθούν όταν ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις και αποκατασταθεί η κυκλοφορία.

Με πρόγραμμα Κυριακής τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ

Η επίσημη αργία σημαίνει ότι ολόκληρο το δίκτυο λεωφορείων και τρόλεϊ του ΟΑΣΑ λειτουργεί σήμερα με πρόγραμμα Κυριακής. Επιπρόσθετα, οι μαθητικές παρελάσεις στους δήμους της Αττικής συνεπάγονται προσωρινές μεταβολές στις διαδρομές των γραμμών.

Οι παρεμβάσεις δεν είναι ίδιες σε κάθε περιοχή: προσαρμόζονται στις αποφάσεις της Τροχαίας και στις συνθήκες κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων. Έτσι, λεωφορεία ή τρόλεϊ μπορεί να κινηθούν από παρακαμπτήριους δρόμους αντί να περάσουν από το σημείο μιας παρέλασης ή να εξυπηρετήσουν προσωρινές στάσεις.

Για ενημέρωση σχετικά με τη διαδρομή που τους ενδιαφέρει, οι επιβάτες έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στο πληροφοριακό κέντρο του ΟΑΣΑ, στον αριθμό 11185.

Στις 11:00 η μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα

Η κεντρική μαθητική παρέλαση της Αθήνας ξεκινά στις 11:00 μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, παρουσία της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Πριν από αυτήν έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες τελετές για την εθνική επέτειο.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

06:47: Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο στον Λυκαβηττό και Εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Χαιρετιστήριες βολές από το πυροβολείο στον Λυκαβηττό και Εωθινός από τις μουσικές των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. 08:00: Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη.

Η επίσημη έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη. 10:00: Η Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, με χοροστατούντα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Η Δοξολογία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών, με χοροστατούντα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο. 10:40: Εκπρόσωποι των Αρχών καταθέτουν στεφάνια στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εκπρόσωποι των Αρχών καταθέτουν στεφάνια στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. 11:00: Αρχίζει η παρέλαση, στην οποία συμμετέχουν αντιπροσωπευτικά τμήματα μαθητών και μαθητριών, πρόσκοποι, οδηγοί και Άτομα με Αναπηρία.

Θεσσαλονίκη: Απαγορεύσεις στάθμευσης και διαδοχικά κλεισίματα δρόμων

Η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου φιλοξενεί στις 11:00 τη στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της τίθενται σε εφαρμογή εκτεταμένοι περιορισμοί, οι οποίοι αρχίζουν αρκετές ώρες πριν από την έναρξη.

Ειδικότερα, από τις 03:00 μέχρι το τέλος της παρέλασης απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση:

Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη Γρηγορίου Παπανδρέου, ανάμεσα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Σε ολόκληρη την οδό 30ής Οκτωβρίου.

Στην Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι την Τσιμισκή.

Στη Γ΄ Σεπτεμβρίου, στο τμήμα Μεγάλου Αλεξάνδρου – λεωφόρος Στρατού.

Σε όλο το μήκος της Στρατηγού Ναπολέοντος Ζέρβα.

Στην Εθνικής Αμύνης, μεταξύ Τσιμισκή και λεωφόρου Νίκης.

Σε ολόκληρη την οδό Γκύζη.

Ξεχωριστή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης διατηρείται στην Αγίας Τριάδος, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τη Βασιλέως Γεωργίου. Η συγκεκριμένη ρύθμιση παραμένει ενεργή έως τις 15:00.

Στις 05:00 αρχίζει η διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Γρηγορίου Παπανδρέου από τη Μεγάλου Αλεξάνδρου μέχρι τη Μητροπολίτου Κυδωνιών και σε όλη την 30ής Οκτωβρίου. Τα τμήματα αυτά κλείνουν για την παράταξη των μηχανοκίνητων σχηματισμών και παραμένουν κλειστά μέχρι να ολοκληρωθεί η παρέλαση.

Από τις 07:00, νέες διακοπές ενεργοποιούνται σταδιακά:

Στις Μάρκου Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Πέτρου Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, μεταξύ λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας και λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στη Στρατηγού Κακαβού.

Στην Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Στη Σουλιώτη, στο κομμάτι από την Καλλιδοπούλου μέχρι τη Στρατηγού Κακαβού.

Στην Εθνικής Αμύνης, από την Τσιμισκή μέχρι τη λεωφόρο Νίκης.

Πέρα από τα παραπάνω, έχουν σχεδιαστεί πρόσθετες παρεμβάσεις σε τμήματα των Καλλιδοπούλου, Καραϊσκάκη, Μιχαήλ Ψελλού και Ιφιγενείας. Εφόσον το απαιτήσουν οι συνθήκες, είναι πιθανό να κλείσουν και άλλοι κοντινοί δρόμοι. Η Τροχαία ζητά από τους οδηγούς να μετακινήσουν εγκαίρως τα σταθμευμένα οχήματά τους και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης εκτός εξυπηρέτησης

Στις 11:00 το πρωί διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία έξι σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης. Η απόφαση έχει ληφθεί κατόπιν εντολής της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο του σχεδιασμού ασφαλείας για τη στρατιωτική παρέλαση.

Οι σταθμοί που επηρεάζονται είναι οι εξής:

Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός

Δημοκρατίας

Βενιζέλου

Αγίας Σοφίας

Σιντριβάνι

Πανεπιστήμιο

Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία THEMA, η πλήρης εξυπηρέτηση από το δίκτυο θα επανέλθει όταν οι αστυνομικές αρχές άρουν την απαγόρευση. Ταυτόχρονα, οι αποκλεισμοί στην παραλιακή λεωφόρο και στις γειτονικές οδούς αναμένεται να επιφέρουν τροποποιήσεις και στις λεωφορειακές γραμμές που διέρχονται από αυτές τις περιοχές.

Από τις 09:00 έως τις 21:00 η απαγόρευση συναθροίσεων

Στα μέτρα για τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται και η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων σε συγκεκριμένο τμήμα του κέντρου. Η χρονική ισχύς της απόφασης εκτείνεται από τις 09:00 έως τις 21:00.

Η περίμετρος της περιοχής ορίζεται από τις οδούς:

Λεωφόρος Νίκης – Εθνικής Αμύνης – Αγίου Δημητρίου – Στέλιου Δραγουμάνου – Γρηγορίου Κολωνιάρη – Αγίων Πάντων – Γιαννιτσών – Ιωάννη Κωλέττη – 26ης Οκτωβρίου – Καρατάσου – Ναυάρχου Κουντουριώτου – Λεωφόρος Νίκης.

Στην αιτιολόγηση της αστυνομικής απόφασης γίνεται αναφορά σε κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια και στην ανάγκη να αποφευχθεί σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής. Το μέτρο συνδέεται επίσης με τη διαφύλαξη της κυκλοφορίας και της λειτουργίας των υποδομών της πόλης.

Οι περιοχές όπου ματαιώνονται μαθητικές παρελάσεις

Οι προβλέψεις για έντονη βροχή, καταιγίδες και ενδεχόμενο χαλάζι έχουν οδηγήσει περιφέρειες και δήμους σε προληπτικές αποφάσεις ακύρωσης. Βασικό κριτήριο είναι να μη διακινδυνεύσει η ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών, συνοδών και πολιτών που θα βρίσκονταν στις διαδρομές των παρελάσεων.

Με βάση τις έως τώρα ανακοινώσεις, το πρόγραμμα αλλάζει στις ακόλουθες περιοχές:

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες: Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα δεν διεξάγεται καμία μαθητική παρέλαση.

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα δεν διεξάγεται καμία μαθητική παρέλαση. Κυκλάδες: Η ματαίωση καλύπτει τις μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τη συμμετοχή συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων.

Η ματαίωση καλύπτει τις μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και τη συμμετοχή συλλόγων, οργανώσεων και σωματείων. Δωδεκάνησα: Οι μαθητικές παρελάσεις ακυρώνονται, καθώς έχει εκτιμηθεί αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων.

Οι μαθητικές παρελάσεις ακυρώνονται, καθώς έχει εκτιμηθεί αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων. Εύβοια: Αποφάσεις ακύρωσης έχουν ανακοινωθεί για τη Χαλκίδα και τους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας και Σκύρου.

Αποφάσεις ακύρωσης έχουν ανακοινωθεί για τη Χαλκίδα και τους Δήμους Κύμης – Αλιβερίου, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας και Σκύρου. Άγιος Δημήτριος Αττικής: Η παρέλαση που είχε προγραμματιστεί για την εθνική επέτειο ματαιώνεται.

Η παρέλαση που είχε προγραμματιστεί για την εθνική επέτειο ματαιώνεται. Ζαγορά – Μούρεσι: Η μαθητική παρέλαση δεν θα πραγματοποιηθεί, λόγω των προβλέψεων για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Για τη Χαλκίδα, οι σχετικές ανακοινώσεις προβλέπουν ότι θα παρελάσει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού. Στον Βόλο, αντίθετα, το ενδεχόμενο διεξαγωγής της στρατιωτικής παρέλασης παρέμενε ανοιχτό στις τελευταίες διαθέσιμες ενημερώσεις, με την τελική απόφαση να εξαρτάται από την πορεία του καιρού.

Είναι σημαντικό ότι η απόφαση της Περιφέρειας για τη Μαγνησία καλύπτει μόνο τις μαθητικές παρελάσεις. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις της επετείου, την ευθύνη των αποφάσεων διατηρούν οι εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

Οι καιρικές προειδοποιήσεις και ο «Red Code»

Πίσω από τις αλλαγές στο πρόγραμμα βρίσκεται το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Για σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες κατά τόπους, με τις αυστηρότερες προειδοποιήσεις να αφορούν τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις και τα επίπεδα προειδοποίησης έχουν ως εξής:

Θεσσαλία, συγκεκριμένα νομοί Μαγνησίας και Λάρισας, Σποράδες και Εύβοια: Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται μέχρι αργά τη νύχτα και ισχύει κόκκινη προειδοποίηση.

Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται μέχρι αργά τη νύχτα και ισχύει κόκκινη προειδοποίηση. Δωδεκάνησα: Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση.

Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες, επίσης με κόκκινη προειδοποίηση. Νησιά ανατολικού Αιγαίου: Η πρόγνωση αφορά ισχυρά φαινόμενα έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Η πρόγνωση αφορά ισχυρά φαινόμενα έως αργά το βράδυ, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Ανατολική Στερεά: Κυρίως στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Κυρίως στους νομούς Φωκίδας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Αττική: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται μέχρι τις πρωινές ώρες, με πορτοκαλί προειδοποίηση. Δυτικές και βόρειες Κυκλάδες: Τα φαινόμενα αναμένονται έως τις πρωινές ώρες, επίσης με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Στην εξέλιξη της κακοκαιρίας είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Η Πολιτική Προστασία έχει αυξήσει την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού, ενώ στην Αττική και σε περιοχές του Αιγαίου έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», λόγω της επικινδυνότητας των φαινομένων και της πιθανότητας πλημμυρών.

Οι υπηρεσίες παρακολουθούν διαρκώς τα μετεωρολογικά δεδομένα και παραμένει πιθανό να ανακοινωθούν επιπλέον προσαρμογές στις εκδηλώσεις. Για τον λόγο αυτό, όσοι σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε παρέλαση ή να την παρακολουθήσουν χρειάζεται να ελέγχουν τις ενημερώσεις των δήμων, των περιφερειών και των αστυνομικών αρχών της περιοχής τους. Οι αποφάσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μπορεί να μεταβληθούν ανάλογα με την ένταση και τη διάρκεια των καιρικών φαινομένων.