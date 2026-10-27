Οι τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη αφότου η πολυαναμενόμενη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic ενίσχυσε την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αγορά που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη. Οι ασιατικές μετοχές που συνδέονται με την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν άλμα την Τρίτη, αντανακλώντας το ράλι της Wall Street την προηγούμενη ημέρα.

Ο τεχνολογικός δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο σχεδόν 5% πριν υποχωρήσει και διαμορφωθεί 3% υψηλότερα. Ο δείκτης της Σεούλ ενισχύθηκε από τις εταιρείες ημιαγωγών, τις οποίες οι επενδυτές αναμένουν να ωφεληθούν από την αυξανόμενη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη: η SK Hynix και η Samsung κατέγραψαν κέρδη 5,2% και 4,2% αντίστοιχα.



Ο δείκτης Nikkei 225 της Ιαπωνίας ενισχύθηκε κατά 1,7%, με τη SoftBank να σημειώνει άνοδο έως και 6,7%, αν και οι επενδυτές της OpenAI έχουν υποχωρήσει περισσότερο από ένα τέταρτο τον τελευταίο μήνα.

Τα στοιχεία για τα έσοδα επιβεβαιώνουν την εκρηκτική ζήτηση

Ο Florian Ielpo, διαχειριστής χαρτοφυλακίου πολλαπλών στοιχείων ενεργητικού στη Lombard Odier Investment Managers, δήλωσε ότι τα έσοδα που αναφέρθηκαν στην κατάθεση δημόσιας προσφοράς της Anthropic ήταν «ίσως η σαφέστερη απόδειξη μέχρι στιγμής ότι η ζήτηση για AI μεταφράζεται σε πραγματικές πωλήσεις», γεγονός που προκάλεσε «ανανεωμένη εμπιστοσύνη στην τεχνητή νοημοσύνη».

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, μιλά στο συνέδριο OpenAI DevDay 2026 στο Σαν Φρανσίσκο

Ο δείκτης Nasdaq 100 έκλεισε με άνοδο 1,1% τη Δευτέρα μετά την κατάθεση της Anthropic, η οποία έδειξε εκτοξευόμενα έσοδα για το πρώτο εξάμηνο του έτους καθώς και απόθεμα ρευστών διαθεσίμων ύψους 112 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ισχυρά κέρδη για τους κατασκευαστές μικροτσίπ σε Αμερική και Ευρώπη

Οι αμερικανικές μετοχές που συνδέονται με την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης σημείωσαν άνοδο στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Η Micron σημείωσε άνοδο 1,6%, προσθέτοντας στα κέρδη 3%. Η εταιρεία τεχνολογίας μνήμης Sandisk ενισχύθηκε κατά 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.



Στην Ευρώπη, οι μετοχές του κολοσσού κατασκευής μικροτσίπ ASML σημείωσαν άνοδο 0,6%. Ο ευρύς δείκτης Stoxx Europe 600 υποχώρησε κατά 0,1%.

Οι διεθνείς αγορές αναζητούν ισορροπίες εν αναμονή των εξελίξεων

Ο Jason Lui, επικεφαλής στρατηγικής μετοχών και παραγώγων Ασίας-Ειρηνικού στην BNP Paribas, το χαρακτήρισε ως ένα «ράλι ανακούφισης» της AI στις ασιατικές αγορές, με τις πρόσφατες συμφωνίες της SpaceX και της Meta να παρέχουν επίσης «μια συνδρομή θετικών ειδήσεων».



Τους τελευταίους μήνες οι επενδυτές έχουν εκφράσει αυξανόμενη ανησυχία για τη διάθεση της αγοράς να παράσχει τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων για τον υπερκύκλο της τεχνητής νοημοσύνης, χωρίς σαφείς ενδείξεις κερδοφορίας από τα εργαστήρια που κατασκευάζουν τα ΑΙ μοντέλα.

Επισκέπτες αλληλεπιδρούν με ένα σύστημα ξεναγού τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διάρκεια της έκθεσης AI Wave Show στην Ταϊπέι της Ταϊβάν

Οι αναλυτές ανέφεραν ότι οι επενδυτές εστίαζαν στους βασικούς ωφελημένους από μια επιτυχημένη αρχική δημόσια προσφορά της Anthropic στην Ασία.

«Θα έλεγα ότι οι υποχρεώσεις και οι δεσμεύσεις που αποκαλύπτει η Anthropic . . . θα ωφελήσουν τους [Κορεάτες] παίκτες τεχνολογίας μνήμης και τους Ταϊβανέζους παίκτες που σχετίζονται με τις αλυσίδες εφοδιασμού της Google και της Nvidia», δήλωσε ο Kieron Poon, διευθυντής επενδύσεων ασιατικών μετοχών στην Aberdeen Investments.



Η εταιρεία ημιαγωγών SK Hynix ανακοινώνει αποτελέσματα την Τετάρτη, ενώ ακολουθεί η ανταγωνίστρια Samsung Electronics την Πέμπτη.

Επισκέπτες περνούν μπροστά από έκθεμα που απεικονίζει την τεχνητή νοημοσύνη και ένα ανθρώπινο χέρι στη Διεθνή Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Κίνας στο Πεκίνο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, προσφέροντας πρόσθετη ώθηση στις χρηματιστηριακές αγορές. Το αργό τύπου Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε κατά 0,1% στα 115,65 δολάρια το βαρέλι.



Ο δείκτης αναφοράς CSI 300 της Κίνας υποχώρησε κατά 1,3%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε πτώση 0,7%, παρασυρόμενος προς τα κάτω από τις κινεζικές εταιρείες που είναι εισηγμένες στην περιοχή.



«Ευρύτερα υπάρχει μια μικρή ηρεμία πριν από την [Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ] και μετατοπιζόμαστε προς την παρακολούθηση των [αμερικανικών] ενδιάμεσων εκλογών», δήλωσε ο Mitul Kotecha, επικεφαλής ασιατικής μακροοικονομικής στρατηγικής της Barclays.



«Οι αγορές βρίσκονται σε στάση αναμονής» συμπλήρωσε, σύμφωνα με τους Financial Times.