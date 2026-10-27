Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Νήσο Γουάιτ, στη νότια Αγγλία, όταν μια γυναίκα περίπου 50 ετών παρασύρθηκε στα αφρισμένα νερά από ένα ισχυρό κύμα, την ώρα που έκανε βόλτα με τον σκύλο της. Το περιστατικό συνέβη στον παραλιακό πεζόδρομο που συνδέει το Σάνταουν με το Σάνκλιν, στην ανατολική ακτή του νησιού, όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν καταστήσει ιδιαίτερα επικίνδυνη την πρόσβαση στην ακτογραμμή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κύμα έσπασε πάνω στις προστατευτικές κατασκευές της ακτής και παρέσυρε τη γυναίκα στη θάλασσα. Η κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ήταν άμεση, ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε τραγική κατάληξη. Η σορός της εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από τη θάλασσα, νότια της προβλήτας του Σάνταουν, λίγο μετά το μεσημέρι.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη του σκύλου που τη συνόδευε.

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη Νήσο Γουάιτ

Ο συναγερμός στις αρχές σήμανε λίγο μετά τις 11:15 το πρωί, όταν έγινε γνωστό ότι μια γυναίκα κινδύνευε στη θάλασσα, στην περιοχή Λέικ της Νήσου Γουάιτ.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ελικόπτερο έρευνας και διάσωσης της βρετανικής Ακτοφυλακής, το οποίο απογειώθηκε από τη βάση του στο Λι-ον-Σόλεντ του Χάμπσαϊρ, καθώς και σκάφος παντός καιρού της εθελοντικής υπηρεσίας διάσωσης RNLI από το Μπέμπριτζ.

Παράλληλα, ομάδες της Ακτοφυλακής, αστυνομικοί και διασώστες της υπηρεσίας ασθενοφόρων του νησιού πραγματοποίησαν έρευνες κατά μήκος της ακτής και στα βραχώδη σημεία της περιοχής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον παραλιακό πεζόδρομο στο Σάνταουν, προκειμένου να διασφαλίσουν την ασφάλεια των πολιτών και να διευκολύνουν το έργο των συνεργείων. Ως σημείο συντονισμού της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε ο χώρος έξω από το συγκρότημα κατοικιών Napoleon’s Landing.

Sadly someone has lost their life, Air Sea Rescue attempting to retrieve the body from Sandown sea front on the Isle of Wight… https://t.co/dRm5PAoZIC — Legend 🇺🇦 (@_BrokenArrow) October 26, 2026

Εκπρόσωπος της Αστυνομίας του Χάμπσαϊρ επιβεβαίωσε ότι η υπηρεσία ενημερώθηκε στις 11:17 για περιστατικό με γυναίκα που βρισκόταν σε κίνδυνο μέσα στο νερό. Οι συγγενείς της έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό της, ενώ η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί περαιτέρω και τα σχετικά ευρήματα να διαβιβαστούν στον ιατροδικαστή για τη διενέργεια νεκροψίας.

Οι καταιγίδες Austen και Boelo είχαν προκαλέσει επικίνδυνο κυματισμό

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ η Βρετανία βρισκόταν αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις των καταιγίδων Austen και Boelo, οι οποίες έφεραν ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και μεγάλα κύματα σε πολλές παράκτιες περιοχές.

Ειδικά στη Νήσο Γουάιτ, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος είχε εκδώσει προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο παράκτιων πλημμυρών. Στις περιοχές που είχαν τεθεί στο επίκεντρο των προειδοποιήσεων περιλαμβάνονταν το Σάνταουν, το Σάνκλιν, το Γιάρμουθ, ο κόλπος Φρέσγουοτερ Μπέι, το Γκέρναρντ και το Ράιντ.

Οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων ανέφεραν ότι τα κύματα ενδέχεται να ξεπεράσουν τους κυματοθραύστες και να κατακλύσουν παραλιακούς δρόμους, χώρους στάθμευσης και πεζόδρομους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούσε, επίσης, η υψηλή στάθμη της θάλασσας κατά την πρωινή παλίρροια της Δευτέρας, η οποία αναμενόταν να είναι υψηλότερη σε σχέση με εκείνη του Σαββατοκύριακου.

Η τραγωδία στη Νήσο Γουάιτ αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργήσει ο ισχυρός κυματισμός ακόμη και σε σημεία που χρησιμοποιούνται καθημερινά από περιπατητές, ιδιαίτερα όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.