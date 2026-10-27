Άκρως εντυπωσιακές ήταν οι εικόνες, που είδαν σήμερα το μεσημέρι όσοι βρέθηκαν στον νότιο λιμενοβραχίονα του κεντρικού λιμανιού της Χίου.

Παρά τη βροχόπτωση, πραγματοποιήθηκε κανονικά, με τιμές από άγημα, η έπαρση της γιγάντιας ελληνικής σημαίας, 150 τετραγωνικών μέτρων, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Τη μεταφορά της σημαίας στον χώρο της έπαρσης ανέλαβε άγημα 60 σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου Χίου, διατηρώντας το καθιερωμένο τελετουργικό.

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