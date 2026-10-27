Μια ξεχωριστή, κατανυκτική εμπειρία έζησαν το απόγευμα της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, οι κάτοικοι στη Γούβα, στο Παγκράτι, μακριά από τις μαζικές πομπές και τα μεγάλα πλήθη των κεντρικών ναών που τιμούσαν τη μεγάλη εορτή του Αγίου Δημητρίου.

Στο μικρό παρεκκλήσι του Αγίου Δημητρίου, που βρίσκεται διακριτικά χωμένο, ανάμεσα στις πολυκατοικίες επί της οδού Ιλιάδος 142 και υπάγεται στην ενορία του Αγίου Αρτεμίου, η εορτή είχε καθαρά χαρακτήρα γειτονιάς.

Λίγες δεκάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν, για να παρακολουθήσουν τον μεθέορτο Εσπερινό και να ανάψουν ένα κερί στο λιτό εκκλησάκι.

Αμέσως μετά, ακολούθησε η περιφορά της εικόνας του Αγίου στους γύρω δρόμους, που ακολούθησε τη διαδρομή μέσω των οδών Δαμαγήτου, Άγιδος, Πλατείας Πλυτά και Αττάλου, με τους περίοικους να βγαίνουν στα μπαλκόνια και τις πόρτες των σπιτιών τους, για να λάβουν την ευλογία, σε μια λιτή και ανθρώπινη λιτάνευση άλλης εποχής.