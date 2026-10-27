Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν το πρωί της Τρίτης 27/10 έξω από το υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης δεκάδες εργαζόμενοι των καταστημάτων της Pizza Fan στη Θεσσαλονίκη οι οποίοι βρίσκονται στον «αέρα», χωρίς να έχουν λάβει τα δεδουλευμένα τους.

Στη Θεσσαλονίκη οι εργαζόμενοι είναι περισσότεροι από 150 σε 7 καταστήματα, σε θέσεις μάγειρα, ταμία, διανομέα κ.α., και μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε και είχε ως αποτέλεσμα να μπει λουκέτο στα μαγαζιά δεν έχουν λάβει καμία ενημέρωση για το τι μέλλει γενέσθαι, ενώ οι υποχρεώσεις τους συνεχίζουν να τρέχουν.

«Εγώ και πολύς άλλος κόσμος βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό τον μισθό, άλλοι έχουν παιδιά, έχουν έξοδα, είναι ήδη “μέσα” κάθε μήνα. Θα θέλαμε πάρα πολύ να πληρωθούμε για όλα αυτά που δουλέψαμε και για όλες τις μέρες που είναι κλειστό το κατάστημα» επεσήμανε στο thesspost.gr ένας άνδρας που εργαζόταν ως διανομέας στο κατάστημα της Θέρμης και μαζί με τους συναδέλφους του, αγωνιά για το αύριο.

«Έχω φτάσει 40 χρονών και παλεύω για τα δεδουλευμένα, δεν το περίμενα ποτέ μου. Τώρα έχω ξεκινήσει άλλη δουλειά και μου έχει γίνει πρόσληψη, χωρίς να έχω υπογράψει απόλυση από την Pizza Fan. Πρώτη φορά το ζω αυτό το πράγμα, δεν ξέρω τι θα γίνει» είπε άλλος εργαζόμενος.

Ο πρόεδρος του Σωματείου Επισιτισμού και Τουρισμού Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής – Πιερίας Αστέρης Παναγιώτου υπογράμμισε από την πλευρά του «αυτό που θέτουμε εμείς από την πρώτη στιγμή είναι ότι πρέπει να διασφαλιστούν άμεσα όλα τα δικαιώματα, η μισθοδοσία και οι θέσεις εργασίας των συναδέλφων. Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι συνάδελφοι θα έχουν τα δικαιώματά τους και αυτά τα οποία καταπατήθηκαν από την εταιρία αλλά και δε θα γίνει καμία διακοπή σύμβασης, θα μείνουν στις θέσεις τους, όποια κι αν είναι η κατάσταση στην εταιρία».

Τα αιτήματά τους είναι των εργαζομένων της Pizza Fan είναι:

Να μην χαθεί καμία θέση εργασίας και να συνεχιστεί η λειτουργία να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα και οι νόμιμες αποζημιώσεις

Να διασφαλιστούν το εισόδημα και τα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων αν η εργοδοσία εγκαταλείψει την επιχείρηση να περάσει η λειτουργία της υπό εργατικό έλεγχο και αν χρειαστεί σε αυτοδιαχείριση με τους εργαζόμενους να αποφασίζουν οι ίδιοι για το μέλλον της

Εκπρόσωποι του Σωματείου υπέβαλαν τα αιτήματά τους στο Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας Θράκης ζητώντας συνάντηση με τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, ο οποίος όμως, απουσίαζε.