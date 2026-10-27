Τη ματαίωση της παρέλασης για την εθνική επετείου της 28ης Οκτωβρίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται στην Αττική ανακοίνωσε ο δήμος Αγίου Δημητρίου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη «με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών».

«Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα» διευκρινίζει ο δήμος.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του δήμου Αγίου Δημητρίου

Ματαιώνεται η προγραμματισμένη παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών, αποφασίστηκε από τη δημοτική αρχή του Δήμου Αγίου Δημητρίου, η ματαίωση της παρέλασης.

Η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα (10:00 π.μ.)

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με διαδικαστικά θέματα της ακύρωσης της παρέλασης, οι πολίτες μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα: 213 2007708 & 210 0133225!

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και ευχόμαστε σε όλες και όλους Χρόνια Πολλά για την Εθνική μας Επέτειο.