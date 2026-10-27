Με τη συνδρομή επτά πυροσβεστών απεγκλωβίστηκαν τρία άτομα από όχημα το οποίο εξετράπη της πορείας του -υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες- στην περιοχή του Πεντάλοφου Ορεστιάδας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το ατύχημα περίπου στις 9:30.

Άμεσα μετέβησαν στο σημείο επτά πυροσβέστες με τρία οχήματα -από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ορεστιάδας και το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Δικαίων- που απεγκλώβισαν και παρέδωσαν σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ τους τρεις επιβάτες του οχήματος.