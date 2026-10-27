Με βαθιά θλίψη, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ) αποχαιρετά τη Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του, Ομότιμη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μια εξέχουσα προσωπικότητα της ακαδημαϊκής και πολιτιστικής ζωής της Θεσσαλονίκης, η οποία υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και ανιδιοτέλεια την επιστήμη, τον πολιτισμό και τα κοινά.

Η απώλειά της, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΚΘΒΕ, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον Οργανισμό, στον νομικό και ακαδημαϊκό κόσμο, αλλά και στην πολιτιστική ζωή της Θεσσαλονίκης. «Για την οικογένεια του ΚΘΒΕ, η απουσία της δεν σηματοδοτεί μόνο την απώλεια μιας Προέδρου που εργάστηκε με αφοσίωση για τον Οργανισμό, αλλά και τον αποχαιρετισμό μιας γυναίκας με σπάνιο ήθος και αξιοπρέπεια που συνδέθηκε ουσιαστικά με το Θέατρο και τους ανθρώπους του, αποτελώντας μέρος της κοινής τους διαδρομής», αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Από το 2019, οπότε ανέλαβε την Προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΘΒΕ, η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου υπηρέτησε τον Οργανισμό με συνέπεια, αφοσίωση και αίσθημα ευθύνης. Αξιοποιώντας τη στέρεη επιστημονική της γνώση, την ευρεία πνευματική της καλλιέργεια και την πολύτιμη διοικητική της εμπειρία, συνέβαλε ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και του κύρους του ΚΘΒΕ, στηρίζοντας την αποστολή του ως κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού της Θεσσαλονίκης και της χώρας.

Η προσφορά της στον πολιτισμό αποτελούσε συνέχεια μιας μακράς και γόνιμης πορείας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Ως Ομότιμη Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου του ΑΠΘ, άφησε σημαντικό επιστημονικό και διδακτικό έργο, με έρευνα και δημοσιεύσεις που κάλυπταν ένα ευρύ πεδίο του Αστικού Δικαίου, του Δικαίου του Κτηματολογίου και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, η θητεία της ως Αντιπροέδρου του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών ανέδειξε τη σταθερή της προσήλωση στην προαγωγή της γνώσης, της τέχνης και του πολιτισμού.

Γεννήθηκε στη Δράμα και αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολλέγιο «Ανατόλια». Σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου έλαβε το πτυχίο της με βαθμό «Άριστα» το 1977. Το 1979 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στον κλάδο του Ιδιωτικού Δικαίου, επίσης με βαθμό «Άριστα», ενώ το 1985 αναγορεύτηκε διδάκτορας Νομικών Επιστημών του ΑΠΘ, με την ίδια διάκριση. Ακολούθησε μια μακρά ακαδημαϊκή διαδρομή στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, όπου υπηρέτησε όλες τις βαθμίδες της πανεπιστημιακής ιεραρχίας. Από το 2004 κατείχε θέση καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο το Αστικό Δίκαιο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της πανεπιστημιακής της σταδιοδρομίας αναγορεύτηκε Ομότιμη Καθηγήτρια.

Η Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου ξεχώριζε για την οξυδέρκεια, την ευφυΐα, την ευρύτητα των γνώσεών της και τη διοικητική της ικανότητα, αλλά και για την έμπρακτη διάθεσή της να προσφέρει. Με αφοσίωση και δυναμισμό, αξιοποιούσε τη γνώση και την εμπειρία της, επιδιώκοντας σταθερά την ποιότητα και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το Θέατρο δεν υπήρξε για εκείνη μόνο ένας σημαντικός πολιτιστικός θεσμός, αλλά ένας χώρος με τον οποίο συνδέθηκε βαθιά, στον οποίο αφιέρωσε τη μόρφωση, την εμπειρία και την ενέργειά της. Το ΚΘΒΕ έγινε για εκείνη κάτι περισσότερο από μια θεσμική ευθύνη: ένας τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και ανθρώπινων δεσμών, τον οποίο αγάπησε και στον οποίο άφησε το δικό της αποτύπωμα.

Οι άνθρωποι που είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί της θα θυμούνται την καθαρότητα της σκέψης της, την απλότητα και τη ζεστασιά της, καθώς και την προσήλωσή της στην ουσία και στην ποιότητα, με διαρκή επιδίωξη το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η παρουσία της υπήρξε πολύτιμη για το ΚΘΒΕ, τόσο για την προσφορά της μέσα από τη θεσμική της ιδιότητα όσο και για τις ανθρώπινες σχέσεις και τους δεσμούς που οικοδόμησε κατά τη διάρκεια της κοινής τους πορείας».

Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στους οικείους της, στους συναδέλφους, στους μαθητές και στους φίλους της. Με σεβασμό και συγκίνηση συμμετέχει στο πένθος τους, αποχαιρετώντας μια γυναίκα που αφιέρωσε τη ζωή της στη γνώση, στη δημόσια προσφορά και στον πολιτισμό.

«Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν χωρούν σε λέξεις»

Τη Γιαννούλα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου αποχαιρετά, ιδιαίτερα φορτισμένος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΚΘΒΕ Αστέρης Πελτέκης με την ακόλουθη δήλωση:

«Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν χωρούν σε λέξεις και αυτή είναι μια τέτοια στιγμή.

Σήμερα δεν αποχαιρετώ μόνο την Πρόεδρο του ΚΘΒΕ, μια πολύτιμη συνεργάτιδα με την οποία μοιραστήκαμε αγωνίες, δυσκολίες, χαρές και όνειρα για το θέατρο που αγαπάμε. Αποχαιρετώ πάνω απ’ όλα έναν ουσιαστικά και βαθιά δικό μου άνθρωπο, τη Γιαννούλα μας. Με την ανθρωπιά της, τη δύναμη, τη ζεστασιά, τη γενναιοδωρία και την αξιοπρέπειά της. Με όλα εκείνα τα μικρά και τα μεγάλα που μοιραστήκαμε και που καθιστούν μια σχέση ουσιαστική. Μια σχέση που ξεπερνά τους τίτλους και τις ιδιότητες.

Γιαννούλα μου, σ’ ευχαριστώ από καρδιάς για την εμπιστοσύνη, τη στήριξη, τις κοινές μας προσπάθειες. Για όσα μου έμαθες – κυρίως την υπομονή και την ισορροπία, καθώς και όλα όσα μας έδωσες ως άνθρωπος.

Θα μου λείψεις πολύ. Θα μας λείψεις πολύ. Εύχομαι κουράγιο στον αγαπημένο σύζυγό σου Ιάκωβο, στον αγαπημένο γιο σου Δημήτρη και στους οικείους σου που θα τους λείψεις πολύ εσύ και η υπέροχη προσωπικότητά σου.

Καλό σου ταξίδι, αγαπημένη μου Γιαννούλα, αγαπημένη μας Πρόεδρε του ΚΘΒΕ».

«Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό»

Αντίστοιχα, σε δήλωση αποχαιρετισμού προχώρησε και η διοικητική-οικονομική διευθύντρια του Οργανισμού, Κωνσταντία Παπαποστόλου:

«Η απώλεια της Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, με την οποία είχα την τιμή να συνεργαστώ επί σειρά ετών, αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο και με γεμίζει βαθιά θλίψη.

Η μακρόχρονη συνεργασία μας υπήρξε ουσιαστική, δημιουργική και πολυδιάστατη. Στη διάρκειά της είχα την ευκαιρία να εκτιμήσω την προσωπικότητά της, τη βαθιά αίσθηση ευθύνης με την οποία αντιμετώπιζε τον θεσμικό της ρόλο, αλλά και τη σταθερή προσήλωσή της στην αποστολή και την προοπτική του ΚΘΒΕ.

Ο πλούτος των ακαδημαϊκών της γνώσεων, η ευρύτητα της σκέψης της και οι ξεχωριστές προσωπικές της ικανότητες αποτελούσαν συνιστώσες, που της επέτρεπαν να προσεγγίζει με διορατικότητα τις προκλήσεις και να οραματίζεται με σαφήνεια τις προοπτικές και το μέλλον του Θεάτρου. Διέθετε την ικανότητα να συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική αντίληψη, να διακρίνει τις δυνατότητες μέσα στις δυσκολίες και να μετατρέπει το όραμά της σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και αποτελεσματικές ενέργειες για τη στήριξη, την ενίσχυση και την περαιτέρω ανάπτυξη του Οργανισμού. Η συμβολή της δεν περιοριζόταν στην άσκηση των θεσμικών της καθηκόντων, αλλά εκφραζόταν μέσα από τη βαθιά της επιθυμία να διασφαλίσει για το ΚΘΒΕ μια ισχυρή και δημιουργική παρουσία στο πολιτιστικό μέλλον του τόπου.

Η πολύχρονη δημιουργική συνεργασία μας στηρίχθηκε στον αμοιβαίο σεβασμό, στην ειλικρινή επικοινωνία και στην κοινή αντίληψη ότι η εύρυθμη λειτουργία και η ανάπτυξη του ΚΘΒΕ αποτελούν ευθύνη απέναντι στον Πολιτισμό και την Κοινωνία. Για μένα, η απώλειά της δεν σηματοδοτεί μόνο το τέλος μιας μακράς επαγγελματικής συμπόρευσης, αλλά κυρίως την απουσία ενός ξεχωριστού σε ήθος και αντίληψη ανθρώπου, με τον οποίο συνδέθηκα μέσα από χρόνια δημιουργικής συνεργασίας.

Θα κρατήσω ζωντανή τη μνήμη της, τη βαθιά εκτίμησή μου προς τη φωτεινή προσωπικότητά της και όσα βιώματα, εμπειρίες και συναισθήματα ανταλλάξαμε στη μακρά κοινή μας πορεία».