Συνολικά 109 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής για πολίτες που αναζητούν εργασία ή επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία διοργανώνει τον Νοέμβριο 2026 η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Από αυτά, 87 θα πραγματοποιηθούν διά ζώσης σε 55 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 22 διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Με την καθοδήγηση εξειδικευμένων εργασιακών συμβούλων, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν το βιογραφικό τους, να προετοιμαστούν για μία συνέντευξη εργασίας και να ενημερωθούν για τα βήματα ανάπτυξης μίας επιχειρηματικής ιδέας.

Στο πρόγραμμα προστίθεται η νέα θεματική «Αναπτύσσοντας δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας», με αντικείμενο δεξιότητες που βοηθούν τους εργαζόμενους να ανταποκρίνονται στις αλλαγές του εργασιακού περιβάλλοντος.

Θεματικές ενότητες

Τα εργαστήρια καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μίας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας.

Πώς να σχεδιάσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις.

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία.

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (Digital First).

Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον.

Αξιοποιώ την τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία βιογραφικού.

Αναπτύσσοντας δεξιότητες προσαρμοστικότητας και ευελιξίας.

Διά ζώσης εργαστήρια: διάρκεια και συμμετοχή

Τα 87 διά ζώσης εργαστήρια διαρκούν τρεις ώρες, με ώρα έναρξης από τις 09:00 έως τις 11:00, ανάλογα με το ΚΠΑ2.

Οι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, στέλνοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 που διοργανώνει το εργαστήριο.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, τηρείται σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας αποστολής της αίτησης και η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με email από το ΚΠΑ2.

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια: αιτήσεις συμμετοχής

Τα 22 διαδικτυακά εργαστήρια διαρκούν δύο ώρες το καθένα και μπορούν να τα παρακολουθήσουν έως 50 άτομα ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Σημειώνεται ότι τηρείται σειρά προτεραιότητας, βάσει της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι να συμπληρωθούν οι διαθέσιμες θέσεις κάθε εργαστηρίου.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε περισσότερα από ένα διαδικτυακά εργαστήρια.