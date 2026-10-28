Άστατος και βροχερός θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, καθώς βρίσκεται σε ισχύ και το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ.

Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τον εορτασμό της 28ης σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και τα Δωδεκάνησα, ενώ σημαντική επιδείνωση αναμένεται και στην Αττική. Παράλληλα, οι θυελλώδεις βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά.

Αναλυτικά:

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Έρχονται χιόνια

Η έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές να υποχωρούν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν περίπου από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας το κρύο θα είναι πιο έντονο.

Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως πάνω από τα 1.400 μέτρα, με τον Παρνασσό, τον Όλυμπο και την οροσειρά της Πίνδου να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που ενδέχεται να δεχθούν αξιόλογες ποσότητες χιονιού.

Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ισχυροί άνεμοι αναμένονται πρόσκαιρα και στο Ιόνιο.

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σποράδες, Εύβοια και ενδεχομένως περιοχές της βόρειας Αττικής θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από βροχές, ενώ το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας αναμένεται να παραμείνει στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Σταδιακά, το σύστημα θα κινηθεί προς την Τουρκία και την Κύπρο, επιτρέποντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών στη χώρα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή, πάντως, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και τα Δωδεκάνησα, όπου τα μεγάλα ύψη βροχής αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.

Σε ποιες περιοχές ακυρώνονται οι παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου

Η κακοκαιρία έχει ήδη οδηγήσει σε αποφάσεις για ματαίωση ή περιορισμό των μαθητικών παρελάσεων σε αρκετές περιοχές.

Ειδικότερα:

Κυκλάδες: Δεν θα πραγματοποιηθεί το τμήμα της παρέλασης με μαθητές, συλλόγους, οργανώσεις και σωματεία.

Δεν θα πραγματοποιηθεί το τμήμα της παρέλασης με μαθητές, συλλόγους, οργανώσεις και σωματεία. Δωδεκάνησα: Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Ματαιώνονται οι μαθητικές παρελάσεις λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες: Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις.

Ακυρώνονται οι μαθητικές παρελάσεις. Άγιος Δημήτριος Αττικής: Ματαιώνεται η μαθητική παρέλαση.

Ματαιώνεται η μαθητική παρέλαση. Χαλκίδα: Θα παρελάσει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού, χωρίς μαθητικά και πολιτικά τμήματα.

Θα παρελάσει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού, χωρίς μαθητικά και πολιτικά τμήματα. Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας: Ακυρώνεται η μαθητική παρέλαση.

Ακυρώνεται η μαθητική παρέλαση. Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων: Ακυρώνεται η μαθητική παρέλαση.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν με γνώμονα την ασφάλεια των συμμετεχόντων, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων.