Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ νοσηλεύεται ένας 67χρονος άνδρας ο οποίος το βράδυ της Δευτέρας (26/10), έπεσε από τα Ενετικά Τείχη, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, στο ύψος του αγάλματος του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Ο 67χρονος ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση, όπως μεταδίδει το creta24.gr έχει εισαχθεί στη ΜΕΘ, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του σοβαρή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του, ενώ οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παραλαμβάνουν τον 67χρονο έχοντας τις αισθήσεις του και να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο.