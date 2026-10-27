Για τον άστατο καιρό και την κακοκαιρία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μέχρι την Πέμπτη 29/10 μίλησε το πρωί της Τρίτης 27/10 η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη. Όπως τόνισε έρχεται νέα επιδείνωση από σήμερα το βράδυ και κυρίως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων αναμένεται να βρεθούν η Θεσσαλία, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, όπου υπάρχει κίνδυνος τοπικών πλημμυρών.

Η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη προειδοποίησε για μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί σημαντικές ποσότητες νερού, τονίζοντας ότι η επιβάρυνση του εδάφους αυξάνει τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Μεγάλα ύψη βροχής σε Αττική και Εύβοια

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ώρες προκάλεσαν προβλήματα και πλημμυρικά επεισόδια, ιδιαίτερα στα νότια και ανατολικά τμήματα της Αττικής, γύρω από τον Υμηττό.

Ενδεικτικά, στο Κορωπί καταγράφηκαν περίπου 78 χιλιοστά βροχής, ποσότητα σχεδόν τριπλάσια από εκείνη που αντιστοιχεί στη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Οκτωβρίου, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην εκπομπή.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι και η Εύβοια, όπου σε σταθμό καταγράφηκαν 176 χιλιοστά βροχής μέσα σε 12 ώρες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τα συνολικά ύψη βροχής στην περιοχή ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 300 χιλιοστά μέχρι την ολοκλήρωση της κακοκαιρίας.

Νέα επιδείνωση από το βράδυ της Τρίτης

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό κινείται προς τα βορειοανατολικά και σταδιακά απομακρύνεται από τη χώρα. Ωστόσο, ένα νέο σύστημα, σε συνδυασμό με ψυχρές αέριες μάζες που κατεβαίνουν από τα Βαλκάνια, αναμένεται να προκαλέσει νέα επιδείνωση του καιρού.

Από το μεσημέρι της Τρίτης αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο, ενώ τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπεται να εκδηλωθούν από το βράδυ και κυρίως προς τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν περισσότερο είναι:

Θεσσαλία και Μαγνησία, με έμφαση στην ανατολική Θεσσαλία.

Σποράδες και Εύβοια, όπου προβλέπονται ισχυρές και επίμονες βροχές και καταιγίδες.

Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Ανατολική Πελοπόννησος και νησιά του Σαρωνικού, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων.

Δωδεκάνησα, όπου τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επιμείνουν έως και την Πέμπτη.

Στη Θεσσαλία, την Εύβοια και τις Σποράδες, οι συγκλίσεις των ανέμων ενδέχεται να ενισχύσουν τη διάρκεια και την ένταση των βροχοπτώσεων, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Στο επίκεντρο τα Δωδεκάνησα έως την Πέμπτη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εξέλιξη του καιρού στα Δωδεκάνησα, όπου αναμένονται ισχυρές και επαναλαμβανόμενες καταιγίδες από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Η Ρόδος ενδέχεται να δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα καθώς η περιοχή έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα από προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, ενώ τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από το σύστημα.

Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου

Η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου αναμένεται να είναι η ημέρα κορύφωσης της κακοκαιρίας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζονται όλες οι περιοχές με την ίδια ένταση.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αναμένονται αξιόλογα φαινόμενα την ώρα της μαθητικής παρέλασης. Η θερμοκρασία θα βρίσκεται περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο βαρδάρης θα κάνει το κρύο ιδιαίτερα αισθητό. Στη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών.

Στην Αττική, η εικόνα αναμένεται πιο σύνθετη. Βροχές προβλέπονται κατά τις πρωινές ώρες, ωστόσο στο κέντρο της Αθήνας εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν διαστήματα χωρίς αξιόλογα φαινόμενα κατά τη διάρκεια της παρέλασης. Δεν αποκλείεται, πάντως, να σημειωθεί ασθενής βροχή.

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται στα βόρεια τμήματα του νομού, με περιοχές όπως η Ιπποκράτειος Πολιτεία να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει περίπου τους 13 βαθμούς Κελσίου τις ώρες της παρέλασης, ενώ οι βοριάδες θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία, στη Μαγνησία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και σε περιοχές της ανατολικής Στερεάς, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να δυσκολέψουν σημαντικά τη διεξαγωγή των παρελάσεων.

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο η έλευση ψυχρότερων αέριων μαζών θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις τιμές να υποχωρούν κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Την Τετάρτη, οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν περίπου από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της ανατολικής και βόρειας Ελλάδας το κρύο θα είναι πιο έντονο.

Παράλληλα, αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά, κυρίως πάνω από τα 1.400 μέτρα, με τον Παρνασσό, τον Όλυμπο και την οροσειρά της Πίνδου να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που ενδέχεται να δεχθούν αξιόλογες ποσότητες χιονιού.

Οι βοριάδες θα φτάσουν τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ισχυροί άνεμοι αναμένονται πρόσκαιρα και στο Ιόνιο.

Η εξέλιξη του καιρού την Πέμπτη και την Παρασκευή

Την Πέμπτη, τα φαινόμενα θα επιμείνουν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σποράδες, Εύβοια και ενδεχομένως περιοχές της βόρειας Αττικής θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από βροχές, ενώ το μεγαλύτερο βάρος της κακοκαιρίας αναμένεται να παραμείνει στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Σταδιακά, το σύστημα θα κινηθεί προς την Τουρκία και την Κύπρο, επιτρέποντας τη βελτίωση των καιρικών συνθηκών στη χώρα. Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο.

Την Παρασκευή, πάντως, ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως στην Εύβοια, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και τα Δωδεκάνησα, όπου τα μεγάλα ύψη βροχής αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων.