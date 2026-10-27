Η Lamda Development περνά σε μια νέα εποχή, με τον Οδυσσέα Αθανασίου, ο οποίος συνέδεσε τη 18ετή θητεία του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου με τον μετασχηματισμό της εταιρείας και την έναρξη υλοποίησης της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, να παραδίδει τη σκυτάλη στην Εύη Κωστάκη. Όπως γράφει η σημερινή στήλη Beast του Newsbeast, η απόφαση για την αποχώρηση του κ. Αθανασίου δεν ελήφθη τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά είχε συζητηθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025, όταν ενημέρωσε προσωπικά τον Σπύρο και τον Άλεξ Λάτση ότι επιθυμούσε να αποχωρήσει μέσα στους επόμενους 12 έως 15 μήνες.

Η αποκάλυψη για το παρασκήνιο της αποχώρησής του από τη Lamda Development έγινε από τον ίδιο τον Οδυσσέα Αθανασίου, ο οποίος ανέφερε ότι οι δύο βασικοί συνομιλητές του αρχικά επιχείρησαν να τον κρατήσουν περισσότερο, ωστόσο τελικά συμφωνήθηκε η ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση, με τον ίδιο να παραμένει συνδεδεμένος με τον όμιλο.

Η αλλαγή γίνεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Ελληνικό θα αρχίζει στους επόμενους μήνες να αποκτά ζωή, με κατοικίες, εμπορικούς χώρους και υποδομές που θα τίθενται σταδιακά σε λειτουργία, ενώ η οικογένεια Λάτση διατηρεί, σύμφωνα με τον απερχόμενο CEO, αμετάβλητη τη στήριξή της στην επένδυση.

Η Εύη Κωστάκη αναλαμβάνει καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2027, διαδεχόμενη τον Οδυσσέα Αθανασίου, ο οποίος αποχωρεί στις 31 Δεκεμβρίου 2026, έπειτα από 18 χρόνια στη συγκεκριμένη θέση και συνολικά 21 χρόνια στην εταιρεία. Ο ίδιος θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον όμιλο Λάτση, αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο στην Consolidated Lamda Holdings.

Οι πρώτες σημαντικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης: Στη συνάντησή του με δημοσιογράφους, ο απερχόμενος διευθύνων σύμβουλος παρουσίασε τα επόμενα ορόσημα της επένδυσης, τα οποία θα αποτελέσουν και τις πρώτες σημαντικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης:

Οι πρώτοι κάτοικοι το 2027 . Η εγκατάσταση κατοίκων στις πρώτες κατοικίες του παραλιακού μετώπου αναμένεται να αρχίσει μέσα στο νέο έτος.

. Η εγκατάσταση κατοίκων στις πρώτες κατοικίες του παραλιακού μετώπου αναμένεται να αρχίσει μέσα στο νέο έτος. 120 διαμερίσματα και 15 έως 20 βίλες προβλέπεται να κατοικούνται μέσα στους επόμενους περίπου δέκα μήνες.

προβλέπεται να κατοικούνται μέσα στους επόμενους περίπου δέκα μήνες. Riviera Galleria: Η κατασκευαστική ολοκλήρωση προγραμματίζεται για τον Μάρτιο του 2027 και η έναρξη λειτουργίας για τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους.

Μαρίνα και εμπορικοί χώροι : Προβλέπεται η σταδιακή λειτουργία τους στο παραλιακό μέτωπο κατά τη διάρκεια του 2027.

: Προβλέπεται η σταδιακή λειτουργία τους στο παραλιακό μέτωπο κατά τη διάρκεια του 2027. Περίπου 1.500 κατοικίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά έως την επόμενη διετία.

προβλέπεται να ολοκληρωθούν σταδιακά έως την επόμενη διετία. Η συνέχεια της ανάπτυξης. Ο συνολικός σχεδιασμός περιλαμβάνει περίπου 9.000 κατοικίες, με περίπου 7.000 να απομένουν καθώς και μεγάλο τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου και πρόσθετες υποδομές.

Τα συγκεκριμένα ορόσημα, όπως επισήμανε, σηματοδοτούν τη μετάβαση του Ελληνικού από ένα εκτεταμένο κατασκευαστικό πρόγραμμα σε μια νέα αστική περιοχή, όπου η λειτουργία των υποδομών, η καθημερινή εξυπηρέτηση των κατοίκων και η διαχείριση των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων θα αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Η νέα εποχή με την Εύη Κωστάκη

Η Εύη Κωστάκη αναλαμβάνει τη διοίκηση της LAMDA Development με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής εμπειρίας, κυρίως στους τομείς της χρηματοοικονομικής διοίκησης, της στρατηγικής, των εξαγορών και συγχωνεύσεων και της διαχείρισης κεφαλαίων. Από τον Ιούλιο του 2022 έως τον Αύγουστο του 2026 διετέλεσε Group CFO και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ελβετικού τραπεζικού ομίλου Julius Baer, ενώ προηγουμένως είχε αναλάβει θέσεις στην Εθνική Τράπεζα, στη Eurobank και σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς οργανισμούς. Σε δήλωσή της, δίνει έμφαση στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας προς τους αγοραστές, την Ελληνική Πολιτεία και τις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, προσδιόρισε ως βασικές προτεραιότητες τη συνέχιση της αύξησης των εσόδων από τα εμπορικά κέντρα και τις μαρίνες και τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας που έχει εδραιώσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην LAMDA.

Από τα εργοτάξια στη λειτουργία μιας νέας πόλης

Η εγκατάσταση των πρώτων κατοίκων στο Ελληνικό δημιουργεί μια διαφορετική πραγματικότητα για τη LAMDA Development. Η κατασκευή των ακινήτων παραμένει βασική δραστηριότητα, αλλά παράλληλα, όπως ανέφερε και ο κ. Αθανασίου, αναπτύσσονται νέες ανάγκες που αφορούν τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, την κυκλοφορία, τη στάθμευση, την ασφάλεια και τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων. Αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κυκλοφοριακές προκλήσεις που θα συνοδεύσουν τη σταδιακή λειτουργία της νέας περιοχής. Όπως είπε, η εταιρεία έχει εκπονήσει μελέτες και έχει υποβάλει προτάσεις προς την κυβέρνηση για την επέκταση του μετρό, τη βελτίωση της φωτεινής σηματοδότησης και παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο. Αναφέρθηκε επίσης στην πρόταση αναβάθμισης της λεωφόρου Βουλιαγμένης και στη δυνατότητα χρηματοδότησης σχετικών μελετών.

Το Sports Park έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου συνεχίζεται με τις κατοικίες, τη μαρίνα και τις εμπορικές εγκαταστάσεις. Στο ευρύτερο σχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη σχολικές και υγειονομικές εγκαταστάσεις, νέοι πύργοι, χώροι άθλησης και αναψυχής και το Μητροπολιτικό Πάρκο.

Ο απερχόμενος CEO αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις στην εξέλιξη της επένδυσης, που οδήγησαν σε κάποιες περιπτώσεις στην αλλαγή αρχικών χρονοδιαγραμμάτων. Όπως στις επιπτώσεις της πανδημίας, στις γεωπολιτικές εξελίξεις με συνέπειες στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις αυξήσεις του κατασκευαστικού κόστους. Επίσης στην έλλειψη εργατικού δυναμικού, γενικότερη πρόκληση για τον κατασκευαστικό κλάδο.

Η παρακαταθήκη Αθανασίου και ο μετασχηματισμός της LAMDA

Ο Οδυσσέας Αθανασίου αποχωρεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου μιας εταιρείας που έχει μεταβληθεί σημαντικά σε μέγεθος και δραστηριότητες από το 2009, όταν ανέλαβε τη διοίκησή της εν μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στη διάρκεια της θητείας του το ενεργητικό της εταιρείας πενταπλασιάστηκε, φθάνοντας περίπου τα 5 δισ. ευρώ, ενώ η καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) τετραπλασιάστηκε, σε περίπου 1,5 δισ. ευρώ. Παράλληλα, άντλησε περισσότερα από 2,5 δισ. ευρώ από τις αγορές τα προηγούμενα χρόνια. Η περίοδος αυτή συνδέθηκε επίσης με σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της LAMDA. Από την ανάπτυξη ακινήτων με προοπτική τη μετέπειτα πώλησή τους, η εταιρεία ενίσχυσε τη διαχείριση και λειτουργία εμπορικών κέντρων, δημιουργώντας μια βάση επαναλαμβανόμενων εσόδων. Στην πορεία προστέθηκαν οι μαρίνες ως δεύτερος σημαντικός πυλώνας δραστηριοτήτων, ενώ η ανάληψη του Ελληνικού διεύρυνε σημαντικά το αντικείμενο και τις ανάγκες του ομίλου. Ο ίδιος χαρακτήρισε το Ελληνικό έργο ζωής, αναγνωρίζοντας παράλληλα τη ουσιαστική συμβολή των εργαζομένων και των συνεργατών της εταιρείας. Όπως ανέφερε, η LAMDA απασχολεί πλέον περισσότερους από 700 εργαζομένους έναντι περίπου 180 όταν παρέλαβε το έργο του Ελληνικού το 2021.

Η στήριξη Λάτση και η προετοιμασία της διαδοχής

Η αποχώρηση του Οδυσσέα Αθανασίου είχε αρχίσει να προετοιμάζεται περισσότερο από έναν χρόνο πριν από την επίσημη ανακοίνωσή της. Όπως γνωστοποίησε τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε συζητήσει με τον Σπύρο και τον Άλεξ Λάτση την επιθυμία του να ολοκληρώσει τη θητεία του μέσα στους επόμενους 12 έως 15 μήνες και να προχωρήσει σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Συμφωνήθηκε τότε να παραμείνει για ένα μεταβατικό διάστημα, ώστε να προχωρήσουν σημαντικά έργα και να προετοιμαστεί η αλλαγή στη διοίκηση. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Αθανασίου στη συνέχιση της στήριξης της επένδυσης του Ελληνικού από την οικογένεια Λάτση. Όπως τόνισε, ο Σπύρος Λάτσης δεν προτίθεται να αποεπενδύσει από το έργο, αλλά παραμένει προσηλωμένος στην επιτυχία του. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του Άλεξ Λάτση και στη συμμετοχή της επόμενης γενιάς της οικογένειας στην παρακολούθηση της επένδυσης. Ο Οδυσσέας Αθανασίου είπε ότι ο βασικός μέτοχος ανέλαβε σημαντικό επιχειρηματικό και χρηματοδοτικό κίνδυνο σε μια περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία βρισκόταν σε βαθιά κρίση και η υλοποίηση του Ελληνικού αντιμετώπιζε σύνθετες δυσκολίες. Από την πλευρά του, ο Σπύρος Λάτσης, στην επίσημη δήλωσή του, αναγνώρισε τη συμβολή του Οδυσσέα Αθανασίου στον μετασχηματισμό της LAMDA και στην πρόοδο του Ελληνικού, επιβεβαιώνοντας ότι η συνεργασία τους θα συνεχιστεί μέσω της Consolidated Lamda Holdings. «Εκτιμούμε βαθύτατα τη συμβολή του και τη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήθηκε όλα αυτά τα χρόνια», ανέφερε, καλωσορίζοντας παράλληλα την Εύη Κωστάκη στη διοίκηση της εταιρείας, αναφέρει στη δήλωσή του ο Σπύρος Λάτσης.

Ο νέος ρόλος Αθανασίου

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, ο Οδυσσέας Αθανασίου θα αναλάβει καθήκοντα συμβούλου στην Consolidated Lamda Holdings, με έμφαση στις σχέσεις με θεσμικούς φορείς και κρατικές αρχές. Όπως είπε, θα είναι διαθέσιμος να υποστηρίξει τη νέα διευθύνουσα σύμβουλο, εφόσον του ζητηθεί, ώστε να διασφαλιστεί παράλληλα η αυτονομία της νέας διοίκησης.

Σε προσωπικό επίπεδο, ανέφερε ότι εξετάζει νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με ενδιαφέρον για τον συνδυασμό της κατασκευής, της τεχνολογίας και εφαρμογών με κοινωνικό αποτύπωμα. Αναφέρθηκε ενδεικτικά σε λύσεις που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος ή στην περιβαλλοντική αναβάθμιση των πόλεων, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο.