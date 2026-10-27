Αυξημένη είναι η κίνηση που καταγράφεται από νωρίς το πρωί σήμερα, Τρίτη 27/10 στους δρόμους της Αττικής με τα σημαντικότερα προβλήματα να είναι ορατά στη λεωφόρο Κηφισού, στην Αττική Οδό και στους δρόμους του Πειραιά.

Ειδικότερα στον Κηφισό τα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφεια με τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.

Καθυστερήσεις επίσης υπάρχουν σε δρόμους γύρω από τον Πειραιά και τη Δραπετσώνα, καθώς και σε τμήματα του οδικού δικτύου προς το Μοσχάτο και την Καλλιθέα.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

10΄-15΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

5΄-10΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.