Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου, στο πλαίσιο απεργιακών κινητοποιήσεων των ναυτεργατών.

Μεταξύ των αιτημάτων τους είναι αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η αναγνώριση επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών και η βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων. Διεκδικούν επίσης επτάωρη εργασία και υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία, επικαλούμενοι τους κινδύνους που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις.

Την ίδια ημέρα, η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00.