Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και τις νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα στο πεδίο της άμυνας, οι Ένοπλες Δυνάμεις ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τις δυνατότητές τους στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη. Η παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τους θεατές να έχουν την ευκαιρία να δουν, πέρα από τα παραδοσιακά άρματα μάχης, τα τεθωρακισμένα και τα μαχητικά αεροσκάφη, σύγχρονα οπλικά συστήματα, ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένα οχήματα και τεχνολογίες υψηλής ακρίβειας.

Η φετινή παρέλαση θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030». Ξεχωριστή θέση θα έχουν τα συστήματα που συνδέονται με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», το υπό ανάπτυξη δίκτυο αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας, καθώς και οι νέες εφαρμογές της ρομποτικής τεχνολογίας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Ορισμένα από τα μέσα που θα παρουσιαστούν βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης ή ένταξης, δίνοντας ωστόσο μια πρώτη εικόνα για την κατεύθυνση που ακολουθεί η ελληνική άμυνα τα επόμενα χρόνια.

Πρώτη εμφάνιση για τα «David’s Sling» και «Spyder»

Το σύστημα «David’s Sling», προϊόν συνανάπτυξης των εταιρειών Rafael Advanced Defense Systems και Raytheon, αναλαμβάνει ένα ανώτερο επίπεδο προστασίας μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς και τοποθετείται ανάμεσα στα συστήματα μικρής εμβέλειας και στις αντιβαλλιστικές συστοιχίες μεγάλου υψομέτρου, παρέχοντας μια κρίσιμη δυνατότητα αναχαίτησης απέναντι σε βαλλιστικούς πυραύλους μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, πυραύλους κρουζ, αλλά και ρουκέτες μεγάλου διαμετρήματος όπως και αεροσκάφη.

Η δράση της «Σφενδόνης του Αχιλλέα» έγινε και διεθνώς γνωστή, όταν τηλεοπτικά πλάνα μέσα στη χρονιά έδειξαν σε πολλές περιπτώσεις αναχαιτήσεις επερχόμενων πυραύλων και drone κατά τη διάρκεια πολεμικών δράσεων που έλαβαν χώρα μέσα στη χρονιά. Το «David’s Sling» έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει ένα ευρύ φάσμα απειλών -από βαλλιστικούς πυραύλους έως προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη ή πυραύλους Cruise, ενώ το κατευθυνόμενο βλήμα STUNNER το οποίο διαθέτει είναι ικανό να αναχαιτίζει στόχους σε ύψη έως 15 χιλιόμετρα με ταχύτητα έως και 7.5 φορές την ταχύτητα του ήχου (Mach 7.5 σημαίνει περίπου 10.000 χλμ/ώρα ταχύτητα), κάτι που είναι εφικτό χάρη σε ειδικό κινητήρα.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις απειλές με το βλήμα STUNNER, που είναι ενεργής καθοδήγησης και ικανό να αναχαιτίζει στόχους σε ύψη έως 15 χλμ και σε απόσταση έως 130 χλμ.

Ο ειδικός αυτός πύραυλος είναι η καρδιά του David’s Sling, δεν διαθέτει εκρηκτικό μηχανισμό και καταστρέφει τον στόχο αποκλειστικά μέσω της κινητικής ενέργειας που παράγεται από την απευθείας σύγκρουση (τεχνολογία Hit-to-Kill χωρίς τη χρήση εκρηκτικής πολεμικής κεφαλής). Στο ρύγχος του φιλοξενεί αισθητήρα και συνδυάζει ραντάρ χιλιοστομετρικού κύματος και ηλεκτρο-οπτικό ή θερμικό αισθητήρα. Η διάταξη αυτή προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε ηλεκτρονικές παρεμβολές και αντίμετρα, ενώ η καθοδήγηση του πυραύλου υποστηρίζεται από ραντάρ Ηλεκτρονικής Σάρωσης AESA ώστε το σύστημα να «βλέπει» και να «κλειδώνει» πολλούς επερχόμενους στόχους ταυτόχρονα. Στην παρέλαση θα δούμε για πρώτη φορά όμως και στοιχεία του συστήματος «Spyder».

Η πρώτη εμφάνιση είναι του συστήματος Ελέγχου του Drone Dome. Το συγκεκριμένο είναι σύστημα υψηλής τεχνολογίας με εξειδικευμένες δυνατότητες και χειρισμό, χρησιμοποιείται τακτικά ως μέσο Συλλογής Πληροφοριών SIGINT (SIGNAL INTELLIGENCE) όπως σε ένα βαθμό και Συλλογής Εικόνας ΙΜΙΝΤ (IMAGERY INTELLIGENCE) ενώ και αντιμετώπιση εχθρικών drone (ΣμηΕΑ) είναι μέσα στις αποστολές του με βάση τις προδιαγραφές του. Μπορεί μάλιστα και να παρεμβάλει το σύστημα προσδιορισμού θέσης (GPS) καθώς και μέσα επικοινωνίας, μετάδοσης εικόνας, ναυτιλίας, πλοήγησης εχθρικών είτε ΣμηΕΑ ή αεροσκαφών όπως και στόχων επιφανείας, κατά περίπτωση σε συγκεκριμένη περιοχή συχνοτήτων.

Μαζί με το David’s Sling στην παρέλαση θα συμμετέχει και το νέο σύγχρονο Αντιαεροπορικό Σύστημα μέσου βεληνεκούς «Spyder», το οποίο είναι αυτοκινούμενο, παντός καιρού, με δυνατότητα κάλυψης 360 Μοιρών με το ραντάρ του.

Το «Spyder» διαθέτει σύγχρονο ραντάρ Ηλεκτρονικής Σάρωσης πολλαπλών λειτουργιών, ένα ραντάρ που μπορεί να αποκαλύψει και να παρακολουθεί το σύνολο των εναέριων απειλών σε μεγάλες αποστάσεις της τάξης των 150 χιλιομέτρων και άνω.

Ο δε ενσωματωμένος εκτοξευτής φέρει σύγχρονους αντιαεροπορικούς πυραύλους Derby για την αντιμετώπιση των απειλών και έτσι το σύνολο των σύγχρονων απειλών μπορούν να αναχαιτιστούν.

Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια πολυεπίπεδη – πολυστρωματική άμυνα και σε μικρές αλλά και σε μεσαίες αποστάσεις, έως 80 χιλιόμετρα.

Τα νέα Μη Επανδρωμένα Συστήματα Αέρα, Επιφανείας

Το πρώτο σύστημα που θα δει το κοινό είναι το επαναστατικό ελληνικής σχεδίασης USV. Το σύστημα «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» είναι ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV) με καινοτομίες που δεν έχουν εμφανιστεί ποτέ στο παρελθόν για τις ΕΔ της χώρας.

Το ειδικό αυτό σύστημα έχει σχεδιαστεί για αποστολές άρνησης πρόσβασης περιοχής (Area Denial) και προσβολής εχθρικών ναυτικών στόχων. Το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» μπορεί να εκκινεί από χερσαία ή και ναυτική πλατφόρμα και διαθέτει μια σχεδίαση χαμηλού προφίλ που περιορίζει την ανιχνευσιμότητά του.

Το «ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ» διαθέτει ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, σύστημα αδρανειακής και αυτόνομης πλοήγησης μέσω δορυφορικής σύνδεσης και ραδιοζεύξης. Κινείται με μέγιστη ταχύτητα 75 χιλιομέτρων την ώρα ενώ δύναται να φέρει πολεμική κεφαλή βάρους 50 κιλών. Το έτερο σύστημα που θα εμφανιστεί στην παρέλαση είναι το «ΑΝΤΑΙΟΣ».

Πρόκειται για ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, ευέλικτο όχημα για το έδαφος όπως αυτά που έχουν εμφανιστεί στα πεδία μάχης της Ουκρανίας, ένα Μη Επανδρωμένο Επίγειο Όχημα (UGV). Είναι ένα όχημα που θα μπορεί να έχει πολλές χρήσεις όπως να διασώζει στρατιώτες και να μεταφέρει τραυματισμένους οπλίτες. Το νέο ελληνικό σύστημα είναι σχεδιασμένο για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων πολλών τύπων και θα συμμετέχει στην υποστήριξη εφοδιασμού, τη διακομιδή τραυματιών, όπως και σε αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης. Θα δύναται, δε, να λειτουργεί και ως φορέας επικοινωνιών και φορέας όπλων. Βασίζεται σε αρχιτεκτονική έξι τροχών (6Χ6), με σκελετό υψηλής αντοχής και έχει ιδιαίτερα χαμηλή ακουστική και θερμική υπογραφή.

Το ωφέλιμο φορτίο του είναι 600 κιλά και διαθέτει επιχειρησιακή αυτονομία που φτάνει τις οκτώ ώρες.

Ένα ακόμη νέο σύστημα που θα κάνει πρεμιέρα στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου είναι και το «ΑΡΠΥΙΑ».

Πρόκειται για ένα ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής μη επανδρωμένο αερόχημα υψηλών επιδόσεων στην κατηγορία των mini cruise – one way attack. Έχει σχεδιαστεί για την εκτέλεση αποστολών ακριβείας και έχει δυνατότητα αυτόνομης πλοήγησης, προγραμματισμένης διαδρομής και πτήσης σε χαμηλό ύψος, ενώ η ιδιαίτερα χαμηλή ενεργός διατομή ραντάρ (RCS) καθιστά τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπισή του εξαιρετικά δυσχερή. Είναι και ταχύ αφού μπορεί να αναπτύσσει υψηλές υποηχητικές ταχύτητες ενώ έχει τη δυνατότητα και να πετάει και σε μεγάλα ύψη.

Στην παρέλαση θα κάνει την εμφάνισή του και το νέο Σύστημα Patroller. Είναι ένα Εναέριο Drone, ένα UAV γαλλικής κατασκευής, σχεδιασμένο για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης στόχων και συλλογής πληροφοριών.

Το Patroller έχει αποκτηθεί με στόχο τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων επιτήρησης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου και για τις ΕΔ της χώρας έχει σαν στόχο την ενίσχυση του πλέγματος των μέσων επιτήρησης με το να αναπτύσσεται σε διακλαδικό επίπεδο και συμβάλλει στην προστασία των εθνικών συνόρων και σε συνθήκες ειρήνης και σε συνθήκες πολέμου.

Η μεγάλη εμβέλεια και η αυτονομία, επιτρέπουν την παρατεταμένη επιτήρηση ευρείας περιοχής.

Με τους προηγμένους ηλεκτρο-οπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες και τη δυνατότητα μετάδοσης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δύναται να αναλάβει αποστολές σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, ενισχύοντας σημαντικά την αντίληψη της κατάστασης και τη δυνατότητα λήψης απόφασης, όπως επιβάλουν οι συνθήκες στο σύγχρονο πεδίο.

Καινοτομία και Νέα Οπλικά Συστήματα

Στο επίκεντρο της φετινής παρέλασης και μια πλειάδα άλλων Μη Επανδρωμένων Συστημάτων (UAVs / Drones) δίνουν το «παρών» στη Θεσσαλονίκη. Το ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής UAV «Αρχύτας» που στην τελική πρωτότυπη μορφή το είδε το κοινό στη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου, τα αεροχήματα κάθετης απογείωσης VBAT, τα Orbiter 3 που συνεργάζονται άμεσα με τα πυραυλικά συστήματα Spike NLOS, καθώς και τα ναυτικά ρομποτικά ελικόπτερα Schiebel Camcopter S-100 και ALTUS LSA A900, τα οποία παρέχουν εικόνα υψηλής ευκρίνειας και δεδομένα στόχευσης σε πλοία του ΠΝ αναμένεται, μεταξύ άλλων, να παρελάσουν.

Στον τομέα του Ηλεκτρονικού Πολέμου και της Anti-Drone Προστασίας τα «made in Greece» συστήματα «Κένταυρος» και «Υπερίων» της ΕΑΒ, που έχουν αποδείξει την επιχειρησιακή τους αξία σε πραγματικές συνθήκες όπως η επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ» παρελαύνουν πάνω σε ειδικά οχήματα από τον περυσινό Οκτώβριο όταν και τα είδε το κοινό για πρώτη φορά, ενώ το αρματικό δυναμικό θα δώσει το «παρών» στη φετινή παρέλαση με εξελιγμένα αντι-drone συστήματα, όπως και προστατευτικά πλέγματα (cope cages) να προσφέρουν οικονομική και αποτελεσματική προστασία έναντι των FPV (Πρώτου Προσώπου) drone.

Σημαντική θα είναι και η παρουσία των Ειδικών Δυνάμεων, ενώ θα παρουσιαστεί και ο νέος εξοπλισμός για τα στελέχη του Πεζικού, αφού η στόχευση είναι πλέον η διασύνδεση του Οπλίτη και η προστασία του σε ανώτερο επίπεδο.

Οι Ειδικές Δυνάμεις παρουσιάζουν τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό ναυτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των υποβρύχιων σκούτερ (DPVs), καθώς και νέα μέσα ταχείας επέμβασης. Αεροπορική υπεροχή και έξυπνα όπλα στον ουρανό της Θεσσαλονίκης Στον αέρα, η Πολεμική Αεροπορία και η Αεροπορία Στρατού αναμένεται να εντυπωσιάσουν με την ποικιλία και την τεχνολογική υπεροχή όλων των μέσων τους με την Πολεμική Αεροπορία να αποτελεί σήμερα, και μετά την παράδοση του 60ου F-16 Viper τη χώρα που έχει τον μεγαλύτερη αριθμό μαχητικών αεροσκαφών με ραντάρ Ηλεκτρονικής Σάρωσης στην περιοχή.

Το κοινό αναμένεται επίσης να απολαύσει τις διελεύσεις μαχητικών Rafale και F-16 Viper να σχηματίζουν εντυπωσιακούς σχηματισμούς, ενώ στην παρέλαση επί εδάφους παρουσιάζονται και έξυπνα όπλα ακριβείας τους, όπως ο υπερηχητικός πύραυλος Rampage, οι πύραυλοι μακρού πλήγματος Meteor, Scalp, AGM-88 HARM, οι κατευθυνόμενες συλλογές SPICE, καθώς και το όπλο JSOW (AGM-154).

Τα εκσυγχρονισμένα επιθετικά ελικόπτερα AH-64A+ Apache που βρίσκονται σε μια διαδικασία αναβάθμισης με νέα συστήματα, όπως προηγμένα ηλεκτροοπτικά PNVS/TADS, ηλεκτρονικά και δυνατότητες βολής του οπλικού συστήματος SPIKE NLOS και ορίζονται πλέον ως Advanced, μαζί με τα Chinook, τα NH-90, τα UH-1 Η Huey και τα Kiowa Warrior, όπως και τα ελικόπτερα του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος θα κατακλύσουν τον ουρανό της πόλης.

Η παρέλαση αναμένεται να ολοκληρωθεί με την επίδειξη του Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων ενώ στις πτήσεις σχεδιάζεται, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες, να συμμετέχει και το ανακατασκευασμένο ιστορικό αεροσκάφος Supermarine Spitfire MJ755 όπως και το ανακατασκευασμένο Harvard, την επαναλειτουργία των οποίων σχεδίασε το κοινωφελές ίδρυμα «ΙΚΑΡΟΣ» για την Πολεμική Αεροπορία.