Δεμένα αναμένεται να παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου, την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο πλαίσιο απεργιακών κινητοποιήσεων των ναυτεργατών.

Ανάμεσα στα αιτήματα των ναυτεργατών είναι αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η αναγνώριση επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών και η βελτίωση των συνθέσεων των πληρωμάτων. Διεκδικούν επίσης επτάωρη εργασία και υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία, επικαλούμενοι τους κινδύνους που συνδέονται με τις πολεμικές συγκρούσεις.

Επίσης την Παρασκευή η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος έχει προκηρύξει τρίωρες στάσεις εργασίας, από τις 10:00 έως τις 13:00.

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά προγραμματίζει 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις 10:00 στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου. Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού έχει ορίσει προσυγκέντρωση στις 09:15 στην Αγία Τριάδα Πειραιά.