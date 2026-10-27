Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2026 αναμένονται γενικά άστατος καιρός με φαινόμενα σε σημαντικό μέρος της χώρας, χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ανέμους έως 7 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, στα βορειοανατολικά, ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν, ενώ πιθανότητα τοπικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα υπόλοιπα τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας. Προς το βράδυ, στη Θεσσαλία θα σημειωθούν χιονοπτώσεις σε περιοχές με υψόμετρα άνω των 1300-1500 μέτρων.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 4 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 17, στη Θεσσαλία από 8 έως 18, στην Ήπειρο από 6 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 10 έως 20, στα νησιά του Ιονίου από 10 έως 19, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 11 έως 17, στις Κυκλάδες από 10 έως 19, και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ και από το μεσημέρι 4 έως 6 μποφόρ. Στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, σταδιακά όμως έως το απόγευμα θα γίνουν βόρειοι ίδιας έντασης. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ και από το μεσημέρι 5 έως 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το πρωί και ενδεχομένως προς το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά κατά διαστήματα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου.