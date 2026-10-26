Πέντε ψηφιακές δράσεις υλοποιεί ο Δήμος Βελβεντού, σε συνεργασία με τη WINGS ICT Solutions, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών για τις ευπαθείς ομάδες και την ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό.

Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Βελβεντού», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027».

Αναβάθμιση ιατρικών υπηρεσιών για ευπαθείς πολίτες

Ο Δήμος ενισχύει τη φροντίδα και την ασφάλεια των ευπαθών πολιτών, αναβαθμίζοντας τις ιατρικές υπηρεσίες παρακολούθησης από το σπίτι. Μέσω της πλατφόρμας wi.care+ της WINGS, παρέχονται υπηρεσίες όπως ανίχνευση πτώσης, κουμπί άμεσης ανάγκης, 24ωρη τηλεφωνική υποστήριξη, απομακρυσμένη παρακολούθηση βασικών δεδομένων υγείας και έγκαιρη ειδοποίηση, όταν απαιτείται. Τα ψηφιακά αυτά εργαλεία ενισχύουν την αυτονομία των ευπαθών ομάδων, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στις οικογένειές τους.

Ταχύτερη εξυπηρέτηση πολιτών

Mε στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης των διαδικασιών και των αιτημάτων και την ταχύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, ο Δήμος, σε συνεργασία με τη WINGS, προχωρά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου ψηφιακού συστήματος που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες και δυνατότητες Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Η ιστορία και ο πολιτισμός του Βελβεντού πιο κοντά σε όλους

Μέσα από την ψηφιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και την αξιοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών λύσεων της WINGS, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν ευκολότερη πρόσβαση στην ιστορία και τον πολιτισμό του Βελβεντού. Παράλληλα, πολύτιμο πολιτιστικό υλικό διαφυλάσσεται και αναδεικνύεται, παραμένοντας προσβάσιμο και στις επόμενες γενιές.

Σύγχρονη, ψηφιακή Δημοτική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο των πέντε δράσεων εντάσσονται η ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των καταλόγων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και η δημιουργία σύγχρονων εργαλείων αναζήτησης, ώστε δημότες αλλά και οργανισμοί να μπορούν να βρίσκουν πιο γρήγορα και εύκολα το υλικό που χρειάζονται. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες αναζήτησης και διαχείρισης υλικού, συμβάλλοντας στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων.

Μεγαλύτερη ψηφιακή ασφάλεια για τις δημοτικές υπηρεσίες

Το έργο περιλαμβάνει επίσης υποδομές κυβερνοασφάλειας και ασφαλούς τηλεργασίας, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα πληροφοριακά συστήματα του Δήμου και να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παρέχονται.

Οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα

Τα παραπάνω έργα θα δώσουν στον Δήμο Βελβεντού τη δυνατότητα να αξιοποιήσει μερικές από τις πιο εξελιγμένες ψηφιακές τεχνολογίες για την αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες, την υποστήριξη ευπαθών ομάδων, την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας και την ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση και τον πολιτισμό.

Η WINGS ICT Solutions συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναπτύσσοντας δικά της τεχνολογικά προϊόντα και προσφέροντας ολοκληρωμένες, λειτουργικές και άμεσα εφαρμόσιμες ψηφιακές λύσεις. Αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Internet of Things (IoT), το Cloud και τα προηγμένα δίκτυα επικοινωνιών, μετατρέποντάς τες σε πρακτικές εφαρμογές.

Με εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.