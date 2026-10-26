Συναγερμός σήμανε στην Ιόνια Οδό για εκτροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού με 25 επιβαίνοντες στο 143,5ο χιλιομετρικό σημείο.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Στρατιωτικές πηγές ανέφεραν ότι από το περιστατικό δεν υπάρχουν σοβαρά τραυματίες.

Στο λεωφορείο επέβαιναν ο οδηγός, 23 σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού και ένας αξιωματικός που συνόδευε τους σπουδαστές.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν από την Αθήνα προς την Κέρκυρα προκειμένου οι σπουδαστές να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, έχει ήδη ξεκινήσει λεωφορείο για να παραλάβει τους 25 επιβαίνοντες από το σημείο.