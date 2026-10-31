Σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν ο Απελλής, η Αμπλία, ο Νάρκισσος, ο Αριστόβουλος και η Στρατονίκη, μαζί με άλλες παραλλαγές των ονομάτων τους. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη έξι Αποστόλων από τους Εβδομήκοντα, οι οποίοι συνδέονται με τη διάδοση του χριστιανισμού κατά τον 1ο αιώνα.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 31 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Απελλής, Απέλλης

Αμπλίος, Αμπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Κοσμάς

Δαμιανός, Δαμιανή

Ανάργυρος, Ανάργυρη, Αναργυρούλα

Δαβίδ, Δαυίδ

Διόνυσος

Η Εκκλησία τιμά την 1η Νοεμβρίου τους Αγίους Κοσμά και Δαμιανό τους Αναργύρους, τον Όσιο Δαβίδ τον Γέροντα εν Ευβοία και τον Οσιομάρτυρα Διονύσιο.

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Αγίων Αποστόλων Στάχυος, Απελλή, Αμπλία, Ουρβανού, Ναρκίσσου και Αριστοβούλου, που ανήκαν στους Εβδομήκοντα Αποστόλους, Αγίου Επιμάχου του Αιγυπτίου, Αγίου Νικολάου του Νεομάρτυρα από τη Χίο, Αγίου Ιακώβου επισκόπου Μυγδονίας, ανώνυμου Ομολογητή, Αγίων Στεφάνου, Βαρνάβα, Τροφίμου, Δορυμέδοντος, Κοσμά, Δαμιανού, Σάββα, Βάσης, Αβραμίου και της συνοδείας τους, Αγίου Παιός του Μάρτυρα, Αγίων Δώδεκα Κορών, Αγίων Σελεύκου και Στρατονίκης, Αγίων Επιμάχου και Γορδιανού, Τριών Μαρτύρων εν Μελιτινή, Οσίων Σπυρίδωνος και Νικοδήμου των εν τω σπηλαίω και Αγίου Ιωάννη Κοτσούρωφ. Επίσης, τιμάται η ανάμνηση των εγκαινίων του Πατριάρχου Ευκτηρίων.

Οι έξι Απόστολοι που τιμώνται στις 31 Οκτωβρίου και η ιστορία του πρώτου επισκόπου Βυζαντίου

Στις 31 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά έξι μορφές των πρώτων χριστιανικών χρόνων: τον Στάχυ, τον Απελλή, τον Αμπλία, τον Ουρβανό, τον Νάρκισσο και τον Αριστόβουλο. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ανήκαν στον κύκλο των Εβδομήκοντα Αποστόλων, οι οποίοι συνέβαλαν στη διάδοση του χριστιανισμού πέρα από την περιοχή της Ιουδαίας.

Τα ονόματα των έξι συνδέονται με την Καινή Διαθήκη και ειδικότερα με την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Στο 16ο κεφάλαιο, ο Παύλος απευθύνει προσωπικούς χαιρετισμούς στον Αμπλία, τον Ουρβανό, τον Στάχυ και τον Απελλή, ενώ αναφέρεται επίσης στους ανθρώπους που ανήκαν στους οίκους του Αριστοβούλου και του Ναρκίσσου. Οι αναφορές αυτές αποτελούν σημαντικές μαρτυρίες για τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες.

Ο Άγιος Στάχυς κατέχει ιδιαίτερη θέση στην εκκλησιαστική ιστορία, καθώς θεωρείται κατά την παράδοση ο πρώτος επίσκοπος Βυζαντίου, της πόλης που αιώνες αργότερα θα εξελισσόταν στην Κωνσταντινούπολη. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι χειροτονήθηκε από τον Απόστολο Ανδρέα και υπηρέτησε ως επίσκοπος για 16 χρόνια. Η παράδοση αυτή συνδέει την απαρχή της Εκκλησίας του Βυζαντίου με την αποστολική εποχή, αν και οι λεπτομέρειές της δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν πλήρως από σύγχρονες ιστορικές μαρτυρίες.

Ο Άγιος Απελλής αναφέρεται ότι έγινε επίσκοπος Ηράκλειας και ανέπτυξε ιεραποστολική δραστηριότητα. Στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Παύλος τον χαρακτηρίζει «δόκιμον ἐν Χριστῷ», μια αναφορά που υποδηλώνει την εκτίμησή του προς το συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ο Άγιος Αμπλίας, σύμφωνα με τον Συναξαριστή, έγινε επίσκοπος Οδυσσουπόλεως, ενώ ο Άγιος Ουρβανός συνδέεται με την επισκοπική διακονία στη Μακεδονία. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι και οι δύο υπέστησαν μαρτυρικό θάνατο εξαιτίας της δράσης τους κατά της ειδωλολατρίας. Αντίστοιχα, ο Άγιος Νάρκισσος φέρεται να υπηρέτησε ως επίσκοπος Αθηνών και να θανατώθηκε έπειτα από διωγμούς.

Ο Άγιος Αριστόβουλος παρουσιάζεται επίσης από την εκκλησιαστική παράδοση ως επίσκοπος που αφιέρωσε τη ζωή του στη διάδοση του Ευαγγελίου. Σε αντίθεση με άλλους από τους έξι Αποστόλους, ο Συναξαριστής αναφέρει ότι πέθανε ειρηνικά. Η μνήμη του τιμάται και στις 15 Μαρτίου.

Η κοινή εορτή των έξι Αποστόλων στις 31 Οκτωβρίου αναδεικνύει τον ρόλο των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων στη διάδοση της νέας θρησκείας. Παρά το γεγονός ότι αρκετές λεπτομέρειες της ζωής τους προέρχονται από μεταγενέστερες εκκλησιαστικές παραδόσεις, η παρουσία ορισμένων ονομάτων στην Καινή Διαθήκη αποτελεί άμεση μαρτυρία για τα πρόσωπα και τα δίκτυα που συνδέονταν με τον Απόστολο Παύλο.

«Ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χριστῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγαπητόν μου» — Προς Ρωμαίους 16:9.

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